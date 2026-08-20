Это уже не война на фронте: посол ЕС обратилась с громким призывом к миру после ударов РФ по Киеву

Международное сообщество не должно молчать о российских атаках на гражданское население Украины. Об этом заявила посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, комментируя последствия ночного удара по Киеву.

Катарина Матернова. Фото: из открытых источников

Дипломатка сообщила, что в результате атаки российских войск в столице погибли по меньшей мере 13 человек, еще 34 гражданских получили ранения. Особенно тяжелые последствия были зафиксированы в Соломенском районе.

Там русский удар разрушил верхние этажи девятиэтажного жилого дома. Под атаку также подверглась детская больница. Матернова подчеркнула, что такие удары нельзя рассматривать только как часть боевых действий на фронте.

Посол ЕС напомнила об атаке на Житомир 19 августа. Тогда русские войска ударили по штабу Национальной полиции. В результате обстрела погибли три человека, еще 53 получили ранения.

Матернова призвала мир четко называть происходящее в Украине своими именами. По ее словам, российские войска атакуют не только военные позиции, но и гражданскую инфраструктуру и людей, не участвующих в боевых действиях.

Дипломатка отметила необходимость постоянно говорить о таких преступлениях и документировать их, чтобы международное сообщество не забывало о последствиях российской агрессии.

Ее заявление прозвучало на фоне одной из самых массированных атак РФ, последствия которой продолжают ликвидировать украинские экстренные службы.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Киеве 21 августа объявлен Днем траура по погибшим в результате массированной российской атаки на столицу и Киевскую область. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.



