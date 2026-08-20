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Це вже не війна на фронті: посол ЄС звернулася з гучним закликом до світу після ударів РФ по Києву

Матернова наголосила: Росія цілеспрямовано б’є по цивільних, житлових будинках і дитячих лікарнях

20 серпня 2026, 11:53
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Кравцев Сергей

Міжнародна спільнота не повинна мовчати про російські атаки на цивільне населення України. Про це заявила посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, коментуючи наслідки нічного удару РФ по Києву.

Це вже не війна на фронті: посол ЄС звернулася з гучним закликом до світу після ударів РФ по Києву

Катаріна Матернова. Фото: з відкритих джерел

Дипломатка повідомила, що внаслідок атаки російських військ у столиці загинули щонайменше 13 людей, ще 34 цивільних отримали поранення. Особливо тяжкі наслідки зафіксували в Солом’янському районі.

Там російський удар зруйнував верхні поверхи дев’ятиповерхового житлового будинку. Під атаку також потрапила дитяча лікарня. Матернова наголосила, що такі удари не можна розглядати лише як частину бойових дій на фронті.

Посол ЄС також нагадала про атаку на Житомир 19 серпня. Тоді російські війська вдарили по штабу Національної поліції. Внаслідок обстрілу загинули троє людей, ще 53 отримали поранення.

Матернова закликала світ чітко називати те, що відбувається в Україні, своїми іменами. За її словами, російські війська атакують не лише військові позиції, а й цивільну інфраструктуру та людей, які не беруть участі у бойових діях.

Дипломатка наголосила на необхідності постійно говорити про такі злочини та документувати їх, щоб міжнародна спільнота не забувала про наслідки російської агресії.

Її заява пролунала на тлі однієї з наймасованіших атак РФ, наслідки якої продовжують ліквідовувати українські екстрені служби.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Києві 21 серпня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки на столицю та Київську область. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.




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Джерело: https://x.com/kmathernova/status/2090338418244956579
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