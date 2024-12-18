logo

BTC/USD

99470.57

ETH/USD

3556.72

LTC/USD

104.99

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Это уже за гранью: ЕС выставил новое обвинение России
commentss НОВОСТИ Все новости

Это уже за гранью: ЕС выставил новое обвинение России

В ЕС обвинили Россию в фальсификации истории. Европарламент готовит резолюцию

18 декабря 2024, 11:54 comments1325
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европарламент проводит активную борьбу с дезинформационными кампаниями России. Во время дебатов в Страсбурге 17 декабря евродепутаты обсудили резолюцию по российским историческим манипуляциям, которая будет вынесена на голосование в январе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "DW".

Это уже за гранью: ЕС выставил новое обвинение России

Изоляция РФ. Фото из открытых источников

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас отметила, что Россия использует искажение исторических фактов как один из ключевых элементов гибридной войны.

Также она подчеркнула, что такие кампании призваны ослабить поддержку Украины, проникнуть в европейские демократические институты и разрушить единство общества.

Кроме этого, польский евродепутат от группы консерваторов Аркадиуш Мулярчик обратил внимание на то, что Кремль целенаправленно меняет местами роли жертвы и агрессора.

"Польша прекрасно знает эти механизмы. В течение десятилетий после Второй мировой войны Польша была жертвой искажения истории, символом чего стал Катынский расстрел — убийство около 22 тысяч польских офицеров, ответственность за который Советский Союз пытался переложить на других", — отметил он.

Литовский депутат Раса Юкнявичене сравнила современную политику РФ с советскими репрессиями, подчеркнув, что манипуляции историей Кремль использует как оправдание агрессивной войны против Украины.

В то же время евродепутат-социалист из Хорватии Тонино Пицула отметил, что с дезинформацией со стороны РФ нужно бороться.

"Лучший способ борьбы с дезинформацией, кроме ее разоблачения, — это отвечать на нее конкретными действиями, чтобы помогать Украине столько, сколько нужно", — подчеркнул он.

Отмечается, что среди ключевых рекомендаций Европарламента — разоблачение дезинформации, поддержка независимых медиа и активизация работы спецслужб, таких как East Stratcom Task Force.

Отдельно литовский евродепутат Витянис Андрюкайтис призвал приравнять идеологию Путина к фашистскому режиму Муссолини и нацистскому режиму Германии.

Читайте также на портале "Комментарии" — таких санкций еще не было: за что ЕС хочет наказать РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости