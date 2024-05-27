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"Это зашло очень далеко": в ЕС резко критикуют Венгрию за ее политику по отношению к Украине

В Европейском Союзе призвали найти способ, как обойти постоянные блокировки Венгрии по отношению к Украине.

сегодня, 13:50
Автор:
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Slava Kot
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Европейские политики резко критикуют позицию Венгрии, которая постоянно блокирует голосование в ЕС по Украине. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что "это зашло слишком далеко", а позиция Венгрии совпадает с российской.

"Это зашло очень далеко": в ЕС резко критикуют Венгрию за ее политику по отношению к Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что ЕС должен найти способ, как противостоять Венгрии, налагающей вето на решение Европейского Союза по Украине с которым соглашается 26 из 27 членов.

"Почти все наши дискуссии и необходимые решения блокируются только одной страной. Мы рассмотрели это, и, очевидно, около 41% резолюций ЕС по Украине были заблокированы Венгрией. Это зашло очень, очень далеко. Мы должны найти способ обойти это", — заявил Ландсбергис.

Венгрия блокирует и пытается задержать решение ЕС о военных помощи Украине, вопрос вступления Украины в ЕС и других стран, в частности Грузии и Армении. Европейские дипломаты указывают, что позиции правительства Орбана все больше схожи с международной точки зрения России.

Кроме Габриелюса Ландсбергиса, критически о Венгрии высказался и глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. По словам эстонского дипломата, ЕС каждый раз вынуждены убеждать Венгрию не блокировать важные решения, поддерживаемые большинством стран Европейского Союза.

В стороне не остался и глава МИД Италии Антонио Таяни, который заявил, что он против блокирования Венгрии, ведь ЕС хочет двигаться дальше, а не решать постоянно капризы правительства Орбана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия готовится блокировать новые санкции ЕС против России.

Также "Комментарии" писали о резкой критике руководства Италии генсека НАТО Йенса Столтенберга после его слов об Украине.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/lithuania-raps-hungary-over-hold-ups-eu-military-aid-ukraine-2024-05-27/
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