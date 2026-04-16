"Этого не будет": в Польше резко ответили на судьбоносное решение для Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина не сможет присоединиться к Европейскому Союзу по упрощенной процедуре. По его словам, у идеи ускоренного вступления нет поддержки, а Киев должен пройти все этапы евроинтеграции.

Радослав Сикорский в интервью польским СМИ заявил, что позиция Варшавы совпадает с подходом других европейских политиков, выступающих за соблюдение стандартной процедуры расширения ЕС. В качестве примера Сикорский согласился со словами будущего премьер-министра Венгрии Петера Мадяра.

Польский дипломат подчеркнул, что его страна сама прошла сложный путь реформ перед вступлением в Евросоюз и аналогичные требования должны быть применены к Украине.

"Он говорит то, что является также и нашей позицией. У Еврокомиссии появилась идея об ускоренном членстве. Этого не будет. Мы считаем, что Украина должна выполнить все условия, равно как это пришлось сделать нам. И, конечно, будут сложные разделы переговоров, такие как сельское хозяйство или транспорт", – сказал Сикорский в комментарии изданию RMF24.

Заявление Сикорского прозвучало на фоне дискуссий в ЕС о возможных форматах интеграции Украины. Среди обсуждаемых идей было предложено "неполное членство" в 2027 году, предусматривающее ограниченное участие в принятии решений. В то же время украинские власти уже заявляли, что не заинтересованы в таком варианте. По словам Зеленского, Европе также не интересна "ограниченная" украинская армия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Портников назвал два ключевых условия для членства Украины в ЕС.

Также "Комментарии" писали, что у украинцев изменилось отношение к вступлению в ЕС.