"Этого не будет": в Польше резко ответили на судьбоносное решение для Украины

Slava Kot
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина не сможет присоединиться к Европейскому Союзу по упрощенной процедуре. По его словам, у идеи ускоренного вступления нет поддержки, а Киев должен пройти все этапы евроинтеграции.
Радослав Сикорский.
Радослав Сикорский в интервью польским СМИ заявил, что позиция Варшавы совпадает с подходом других европейских политиков, выступающих за соблюдение стандартной процедуры расширения ЕС. В качестве примера Сикорский согласился со словами будущего премьер-министра Венгрии Петера Мадяра.
Польский дипломат подчеркнул, что его страна сама прошла сложный путь реформ перед вступлением в Евросоюз и аналогичные требования должны быть применены к Украине.
Заявление Сикорского прозвучало на фоне дискуссий в ЕС о возможных форматах интеграции Украины. Среди обсуждаемых идей было предложено "неполное членство" в 2027 году, предусматривающее ограниченное участие в принятии решений. В то же время украинские власти уже заявляли, что не заинтересованы в таком варианте. По словам Зеленского, Европе также не интересна "ограниченная" украинская армия.
