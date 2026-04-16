"Цього не буде": у Польщі різко відповіли на доленосне рішення для України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна не зможе приєднатися до Європейського Союзу за спрощеною процедурою. За його словами, ідея прискореного вступу не має підтримки, а Київ повинен пройти всі етапи євроінтеграції.

Радослав Сікорський.

Радослав Сікорський в інтерв’ю польським медіа заявив, що позиція Варшави збігається з підходом інших європейських політиків, які виступають за дотримання стандартної процедури розширення ЄС. Як приклад Сікорський погодився зі словами майбутнього прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра.

Польський дипломат підкреслив, що його країна сама пройшла складний шлях реформ перед вступом до Євросоюзу, і аналогічні вимоги мають бути застосовані до України.

"Він говорить те, що є також і нашою позицією. У Єврокомісії з’явилася ідея про прискорене членство. Цього не буде. Ми вважаємо, що Україна має виконати всі умови, так само як це довелося зробити нам. І, звісно, будуть складні розділи переговорів, такі як сільське господарство чи транспорт", – сказав Сікорський в коментарі виданню RMF24.

Заява Сікорського пролунала на тлі дискусій у ЄС щодо можливих форматів інтеграції України. Серед ідей, які обговорюються, було запропоноване "неповне членство" у 2027 році, яке передбачає обмежену участь у прийнятті рішень. Водночас українська влада вже заявляла, що не зацікавлена у такому варіанті. За словами Зеленського, Європі також не цікава "обмежена" українська армія.

