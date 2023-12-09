Евродепутаты обратились с требование к президенту Польши Дуде: как это касается Украины

Депутаты Европейского парламента призывают президента Польши Анджея Дуду и лидеров институтов ЕС принять меры, чтобы прекратить продолжающееся блокирование польскими водителями грузовиков пограничных переходов на украинско-польской границе. Как передает портал "Комментарии", об этом в своей соцсети Х (Twitter) сообщил евродепутат Андрюс Кубилюс.

Европарламент. Фото: из открытых источников

Обращение, кроме Дуды, адресовано председателям Еврокомиссии, Европейского совета и двум еврокомиссарам.

"На карту поставлена солидарность ЕС с Украиной, которая ведет войну, защищая наши ценности", — написал евродепутат.

Парламентарии, в частности, отмечают, что эта блокада приведет к снижению способности Украины к защите от российской агрессии, поскольку военное оборудование и компоненты для его производства поставляются через границу. При этом действия польских протестующих затрудняют доставку гуманитарной помощи европейскими волонтерами.

Авторы обращения указывают, что действия польских перевозчиков напоминают другую блокаду, которую осуществила страна-агрессор, закрыв свободный доступ к украинским портам Черного моря.

"Блокада польско-украинской границы похожа на российскую, и несвоевременные шаги польского правительства для ее прекращения позорят людей во всем ЕС, включая Польшу", — утверждают авторы обращения.

Евродепутаты осуждают эту ситуацию как полностью неприемлемую, которая служит интересам Кремля и портит репутацию ЕС.

"Как члены Европарламента, мы не можем молча стоять в стороне, когда одна из важнейших ценностей ЕС, которой является солидарность с Украиной, является нарушенной", — отмечают они.

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