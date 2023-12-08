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Конфликт между Польшей и Украиной будет решен: Туск сделал обнадеживающее заявление

Туск раскритиковал правительство Моравецкого и сказал, что "немедленно" возьмется за проблемы Польши и Украины

сегодня, 15:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Лидер польской коалиции, которая победила на парламентских выборах, Дональд Туск, пообещал решить проблемы между Польшей и Украиной, которые возникли на границе. Как передает портал "Комментарии", об этом он сообщил в общении с журналистами, пишет "Голос Америки".

Конфликт между Польшей и Украиной будет решен: Туск сделал обнадеживающее заявление

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Польский политик отметил, новое правительство Польши будет решать проблемы, которые возникли между Киевом и Варшавой в последнее время.


По словам Дональда Туска, приоритетом для него будут внутренние польские вопросы.

Туск заявил, что конфликт на границе между Польшей и Украиной – это результаты "просчетов" действующего правительства во главе с Матеушем Моравецким.

Политик подчеркнул, что "немедленно" возьмется за проблему блокировки границы с Украиной польскими перевозчиками.

"Я буду действовать в интересах польских перевозчиков, но буду решать вопрос так, чтобы блокада границы была прекращена", подытожил лидер польской оппозиции.

Читайте также на портале "Комментарии" — парламентские выборы в Польше уже давно позади, однако новое правительство сформировать пока не получается. Продолжается уже поствыборное противостояние партии "Право и справедливость", представленной действующим президентом Дудой и действующим премьером Моравецким – с оппозиционными силами (во главе с лидером "Гражданской платформы" Дональдом Туском), которые после октябрьских выборов претендуют на формирование своего правительства. Ситуацией воспользовались представители прошедшей в парламент, но набравшей слишком мало для реального веса, ультраправой партии "Конфедерация", которые стоят (как, похоже, стоящий за ними Кремль) за блокированием украино-польской границы. Туск уже обвинил пока еще премьера Моравецкого в бездействии, которое портит отношения с Украиной, а также вредит самой Польше. О чем говорит происходящее? Кто и в какие игры играет? Что следует делать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.holosameryky.com/a/7389511.html
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