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Главная Новости Мир ЕС Еврокомиссар: Нам совершенно не нужна российская Covid-вакцина
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Еврокомиссар: Нам совершенно не нужна российская Covid-вакцина

В ЕС объяснили свою позицию

сегодня, 11:34
Автор:

Лиза Снисар

Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу не нужна российская вакцина от коронавируса "Спутник V". ЕС сможет добиться иммунитета на всем континенте к 14 июля, используя имеющееся европейское производство. Об этом сообщил Reuters 21 марта.

Еврокомиссар: Нам совершенно не нужна российская Covid-вакцина

Вакцинация от коронавируса - фото из открытых источников

"Нам совершенно не нужен "Спутник V", — заявил Бретон.

Отметим, что Европейскую комиссию ранее критиковали за медленное внедрение вакцины. При этом Бретон добавил, что у Евросоюза "явно есть возможность" доставить от 300 до 350 миллионов доз к концу июня.

"Поэтому к 14 июля у нас есть возможность достичь общеконтинентального иммунитета. Дозы есть, теперь люди должны принять вакцинацию, и у нас есть материально-техническое обеспечение", — сказал Бретон.

Напомним, что в то же время глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Covid-вакцинация в Украине перешла ко второму этапу. На сегодня в листе ожидания вакцинации находятся более 290 тысяч украинцев. Степанов заявил, что граждане записываются на вакцинацию "несмотря на информационную вакханалию и откровенную ложь".

Как ранее сообщали "Комментарии", президент Владимир Зеленский заявил, что не видит оснований для того, чтобы прекращать вакцинацию от коронавируса в Украине, поскольку, несмотря на дезинформацию относительно вакцин, в стране уже привились около 90 тысяч человек. По мнению Зеленского, информационная атака, которая сейчас происходит в мире относительно вакцины AstraZeneca, является серьёзным противодействием против препарата.

Также стало известно, у скольких украинцев наблюдались побочные эффекты после вакцинации от коронавируса.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-vaccines/eus-breton-eu-has-absolutely-no-need-for-sputnik-v-vaccine-idUSKBN2BD0QI
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