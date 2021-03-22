Еврокомиссар: Нам совершенно не нужна российская Covid-вакцина

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Лиза Снисар
Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу не нужна российская вакцина от коронавируса "Спутник V". ЕС сможет добиться иммунитета на всем континенте к 14 июля, используя имеющееся европейское производство. Об этом сообщил Reuters 21 марта.
Вакцинация от коронавируса - фото из открытых источников
Отметим, что Европейскую комиссию ранее критиковали за медленное внедрение вакцины. При этом Бретон добавил, что у Евросоюза "явно есть возможность" доставить от 300 до 350 миллионов доз к концу июня.
Напомним, что в то же время глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Covid-вакцинация в Украине перешла ко второму этапу. На сегодня в листе ожидания вакцинации находятся более 290 тысяч украинцев. Степанов заявил, что граждане записываются на вакцинацию "несмотря на информационную вакханалию и откровенную ложь".
Как ранее сообщали "Комментарии", президент Владимир Зеленский заявил, что не видит оснований для того, чтобы прекращать вакцинацию от коронавируса в Украине, поскольку, несмотря на дезинформацию относительно вакцин, в стране уже привились около 90 тысяч человек. По мнению Зеленского, информационная атака, которая сейчас происходит в мире относительно вакцины AstraZeneca, является серьёзным противодействием против препарата.
Также стало известно, у скольких украинцев наблюдались побочные эффекты после вакцинации от коронавируса.
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