Еврокомиссия неожиданно поддержала идею Орбана по Украине: важное заявление

Европейская комиссия приветствовала инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по направлению мониторинговой миссии в Украину для проверки состояния нефтепровода "Дружба" и готовности принять ее выводы. Об этом сообщила спикер Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, передает "Европейская правда".

Фото: из открытых источников

"Мы приветствуем готовность премьер-министра Орбана к проведению такой миссии и принятию ее выводов. Это положительный шаг", – подчеркнула Итконен.

Она добавила, что следующим этапом является определение формы и порядка проведения этой миссии для установления фактов состояния трубопровода.

По словам спикера, ЕК активно поддерживает контакты с украинскими властями в этом вопросе и координирует действия с государствами-членами ЕС, чтобы гарантировать безопасные поставки нефти в Центральную Европу.

"Мы ожидаем, что все лидеры ЕС будут придерживаться своих обязательств, взятых на заседании Европейского совета", – отметила она.

Итконен также напомнила о уже возникших серьезных рисках.

"Именно российская атака на нефтеперекачивающую станцию трубопровода "Дружба" 27 января повлекла повреждение, что привело к прерыванию поставок нефти в Венгрию и Словакию. Мы решительно осуждаем эти агрессивные действия России против украинской и европейской энергетической безопасности", – отметила чиновница.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский сейчас разговаривает с премьер-министром Словакии Роберт Фицо. В ходе этой беседы Зеленский пригласил словацкого лидера в Киев для личного обсуждения всех важных вопросов, касающихся двусторонних отношений, сообщили в Офисе президента Украины.