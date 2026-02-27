Єврокомісія несподівано підтримала ідею Орбана щодо України: важлива заява

Європейська комісія привітала ініціативу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо направлення моніторингової місії в Україну для перевірки стану нафтопроводу "Дружба" та готовність прийняти її висновки. Про це повідомила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, передає "Європейська правда".

Фото: з відкритих джерел

"Ми вітаємо готовність прем'єр-міністра Орбана до проведення такої місії та прийняття її висновків. Це позитивний крок", – підкреслила Ітконен.

Вона додала, що наступним етапом є визначення форми та порядку проведення цієї місії для встановлення фактів щодо стану трубопроводу.

За словами речниці, ЄК активно підтримує контакти з українською владою у цьому питанні та координує дії з державами-членами ЄС, аби гарантувати безпечне постачання нафти до Центральної Європи.

"Ми очікуємо, що всі лідери ЄС дотримуватимуться своїх зобов'язань, взятих на засіданні Європейської ради", – зазначила вона.

Ітконен також нагадала про серйозні ризики, які вже виникли.

"Саме російська атака на нафтоперекачувальну станцію трубопроводу "Дружба" 27 січня спричинила пошкодження, що призвело до переривання постачання нафти до Угорщини та Словаччини. Ми рішуче засуджуємо ці агресивні дії Росії проти української та європейської енергетичної безпеки", — зазначила чиновниця.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський зараз проводить розмову з прем’єр-міністром Словаччини Роберт Фіцо. Під час цієї бесіди Зеленський запросив словацького лідера до Києва для особистого обговорення всіх важливих питань, що стосуються двосторонніх відносин, повідомили в Офіс президента України.