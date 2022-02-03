Еврокомиссия планирует изменить срок действия Covid-сертификатов: когда документ станет недоступен

Европейская комиссия предлагает продлить действие цифрового COVID- сертификата на год до 30 июня 2023 года. Вирус COVID-19 продолжает распространяться в Европе, и на данном этапе невозможно определить влияние возможного увеличения инфекции во второй половине 2022 года или появления новых вариантов. Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

COVID-сертификат ЕС – фото из открытых источников

Расширение Регламента будет гарантировать, что путешественники смогут продолжать использовать свой цифровой сертификат при путешествиях в ЕС, где страны-члены соблюдают определенные меры здравоохранения. Комиссия сегодня принимает предложение, чтобы убедиться, что Европейский парламент и Совет смогут завершить законодательную процедуру в срок до истечения срока действия действующего Регламента.

В дополнение к продлению Регламента ЕС по цифровым сертификатам COVID до июня 2023 года Комиссия также предлагает некоторые поправки:

Включить высококачественные лабораторные тесты на антиген в виды тестов, на которые может быть выдан сертификат. Цель — расширить спектр типов диагностических тестов в то время, когда тесты на COVID-19 пользуются большим спросом.

Обеспечить, чтобы сертификаты о вакцинации содержали правильное общее количество доз, вводимых в любом государстве-члене, а не только в государстве-члене, выдающем сертификат. Цель состоит в том, чтобы решить практические беспокойства граждан относительно сертификатов, указывающих на неправильное количество доз, когда они получают дозы вакцины в различных государствах-членах.

Предусмотреть возможность выдачи сертификатов лицам, участвующим в клинических испытаниях вакцин против COVID-19. Цифровой сертификат ЕС о COVID, выданный участникам испытания, может быть принят другими государствами-членами. Эта мера направлена на стимулирование продолжения разработки и изучения вакцин против COVID-19.

Решение о внутреннем использовании цифровых сертификатов COVID ЕС остается вопросом для государств-членов. Законодательство ЕС о цифровом сертификате ЕС о COVID не приписывает и не запрещает использование цифрового сертификата ЕС о COVID-19 (например, для доступа к мероприятиям или ресторанам). В то же время, если государство-член создает систему сертификатов COVID-19 для внутренних целей, оно должно продолжать гарантировать, что цифровой сертификат ЕС также принимается полностью.

Чтобы гарантировать, что продолжение будет принято до 30 июня 2022 года, текущей даты окончания действия Регламента ЕС по цифровым сертификатам COVID, Комиссия призывает Европейский парламент и Совет как можно скорее принять это предложение.

Как сообщали ранее "Комментарии", Федоров объявил дату, когда начнут начислять 1000 гривен за вакцинацию несовершеннолетним.

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