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Еврокомиссия подписала первый договор на закупку вакцины от коронавируса

По словам представителей ведомства, контракт позволит приобрести вакцину против COVID-19 для всех государств-членов ЕС, а также сделать пожертвование странам с низким и средним уровнем дохода или перенаправить в другие европейские страны

сегодня, 19:34
Автор:

Дмитрий Симоненко

Сегодня, 27 августа, Европейская комиссия подписала первый договор на закупку 300 млн доз от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Закупать вакцину будут у разработчика препарата AstraZeneca.

Еврокомиссия подписала первый договор на закупку вакцины от коронавируса

Источник: profinance.ru

Также, - уточнили в сообщении, - в рамках контракта все государства-члены ЕС смогут закупить 300 млн доз вакцины с возможностью докупки еще 100 млн доз для распределения на пропорциональной основе среди жителей.

"Контракт позволит приобрести вакцину против COVID-19 для всех государств-членов ЕС, а также сделать пожертвование странам с низким и средним уровнем дохода или перенаправить в другие европейские страны", - отмечают в Еврокомиссии.

Комиссия также ведет переговоры по подписанию аналогичных соглашений с четырмя другими производителями вакцин - Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac и Moderna.

"Мы непрерывно работаем над тем, чтобы как можно быстрее предоставить гражданам ЕС безопасную и эффективную вакцину против COVID-19. Вступление в силу контракта с AstraZeneca является важным шагом вперед", - отметила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Вакцина от коронавируса AstraZeneca уже находится на ІІ-ІІІ фазе клинических испытаний после многообещающих результатов в I-II фазе безопасности и иммуногенности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что США не признают результатов испытаний российской вакцины.


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