Еврокомиссия подписала первый договор на закупку вакцины от коронавируса

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Дмитрий Симоненко
Сегодня, 27 августа, Европейская комиссия подписала первый
договор на закупку 300 млн доз от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба
ведомства.
Закупать вакцину будут у разработчика препарата
AstraZeneca.
Источник: profinance.ru
Также, - уточнили в сообщении, - в рамках контракта все
государства-члены ЕС смогут закупить 300 млн доз вакцины с возможностью докупки
еще 100 млн доз для распределения на пропорциональной основе среди жителей.
"Контракт позволит приобрести вакцину против
COVID-19 для всех государств-членов ЕС, а также сделать пожертвование странам с
низким и средним уровнем дохода или перенаправить в другие европейские
страны", - отмечают в Еврокомиссии.
Комиссия также ведет переговоры по подписанию аналогичных
соглашений с четырмя другими производителями вакцин - Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac и
Moderna.
"Мы непрерывно работаем над тем, чтобы как можно
быстрее предоставить гражданам ЕС безопасную и эффективную вакцину против
COVID-19. Вступление в силу контракта с AstraZeneca является важным шагом
вперед", - отметила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Вакцина от коронавируса AstraZeneca уже находится на ІІ-ІІІ фазе клинических испытаний после многообещающих результатов в I-II фазе безопасности и иммуногенности.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что США не признают результатов испытаний российской вакцины.
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