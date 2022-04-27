Еврокомиссия предлагает таможенные каникулы для украинского экспорта: что известно

27 апреля Европейская комиссия выдвинула предложение освободить украинских экспортеров в год от импортных пошлин. То есть Евросоюз, если поддержит такое предложение, приостановит на год действие всех импортных пошлин для Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



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Политик подчеркнул, что такое предложение свидетельствует о беспрецедентной поддержке украинского государства, ведь в истории ЕС еще не было таких решений по торговле с другими странами.

Переговоры между правительством и Еврокомиссией стали успешными и европейцы прислушались к призывам украинских чиновников относительно временной отмены пошлин на импорт. Таким образом, украинские товары становятся более конкурентоспособными на продовольственных и промышленных рынках ЕС.



Кроме того, продолжаются переговоры по экспорту украинского зерна через морские порты в ЕС, в частности, есть наработки в отношениях с Польшей, Румынией, Литвой, Германией и другими. Однако правительство намерено достичь договоренностей о том, чтобы не только страны ЕС и Великобритания, приняли аналогичное решение об отмене пошлин на украинскую продукцию.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты рассказали, каковы перспективы применения в Украине криптовалюты и электронной гривны и в чем отличие. Ранее глава департамента стратегии и развития Нацбанка Арсен Макарчук заявлял, что местная цифровая украинская валюта (CBDC) будет введена в эксплуатацию в конце 2022 года.



Также мы писали, что в Европе модернизируют железную дорогу, дороги, порты для военных нужд. Страны Европы предоставляют Украине вооружение для защиты от российской агрессии. Для улучшения транспортировки тяжелой техники и вооружения в ЕС планируется реконструировать железную дорогу и автодороги.

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