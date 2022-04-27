logo

BTC/USD

38622.14

ETH/USD

2839.20

LTC/USD

99.82

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Еврокомиссия предлагает таможенные каникулы для украинского экспорта: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Еврокомиссия предлагает таможенные каникулы для украинского экспорта: что известно

Европа рассмотрит вопрос о прекращении обложения пошлиной украинских товаров

сегодня, 16:04
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

27 апреля Европейская комиссия выдвинула предложение освободить украинских экспортеров в год от импортных пошлин. То есть Евросоюз, если поддержит такое предложение, приостановит на год действие всех импортных пошлин для Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Еврокомиссия предлагает таможенные каникулы для украинского экспорта: что известно

Фото иллюстративное / Pixabay

Политик подчеркнул, что такое предложение свидетельствует о беспрецедентной поддержке украинского государства, ведь в истории ЕС еще не было таких решений по торговле с другими странами.

Переговоры между правительством и Еврокомиссией стали успешными и европейцы прислушались к призывам украинских чиновников относительно временной отмены пошлин на импорт. Таким образом, украинские товары становятся более конкурентоспособными на продовольственных и промышленных рынках ЕС.

Кроме того, продолжаются переговоры по экспорту украинского зерна через морские порты в ЕС, в частности, есть наработки в отношениях с Польшей, Румынией, Литвой, Германией и другими. Однако правительство намерено достичь договоренностей о том, чтобы не только страны ЕС и Великобритания, приняли аналогичное решение об отмене пошлин на украинскую продукцию.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты рассказали, каковы перспективы применения в Украине криптовалюты и электронной гривны и в чем отличие. Ранее глава департамента стратегии и развития Нацбанка Арсен Макарчук заявлял, что местная цифровая украинская валюта (CBDC) будет введена в эксплуатацию в конце 2022 года.

Также мы писали, что в Европе модернизируют железную дорогу, дороги, порты для военных нужд. Страны Европы предоставляют Украине вооружение для защиты от российской агрессии. Для улучшения транспортировки тяжелой техники и вооружения в ЕС планируется реконструировать железную дорогу и автодороги.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Denys_Smyhal
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!