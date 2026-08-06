Еврокомиссия призывает страны ЕС опустошить склады ПВО

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Недилько Ксения
Европейский Союз призвал государства-члены немедленно мобилизовать свои ресурсы и передать запасы средств противовоздушной обороны для нужд Вооруженных Сил Украины. Официальный представитель Европейской комиссии Анита Гиппер подчеркнула, что защита украинского неба от воздушных атак остается одним из фундаментальных и неизменных приоритетов в общей стратегии ЕС.
Флаг ЕС. Иллюстративное фото
В Брюсселе четко дали понять, что инициатива по форматам военной поддержки должна идти непосредственно от Киева.
С этой целью руководство дипломатического корпуса Евросоюза уже обратилось к правительствам европейских стран, которые обладают необходимыми резервами, с требованием безотлагательно открыть к ним доступ для украинских военных.
Параллельно с этим в Еврокомиссии отчитались о финансовом и логистическом измерениях оборонной помощи. В течение текущего года институты ЕС уже аккумулировали и направили на военные нужды Украины 8,5 миллиарда евро, конвертируемых в поставки современных боевых самолетов, ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов.
Комментируя темпы отгрузки вооружения, другой представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари заверил, что бюрократических преград в этом процессе нет.
Напомним, портал "Комментарии" писал , какие решения для защиты неба озвучил Владимир Зеленский.