Єврокомісія закликає країни ЄС спустошити склади ППО

Європейський Союз закликав держави-члени негайно мобілізувати свої ресурси та передати наявні запаси засобів протиповітряної оборони для потреб Збройних Сил України. Офіційна речниця Європейської комісії Аніта Гіппер наголосила, що захист українського неба від повітряних атак залишається одним із фундаментальних та незмінних пріоритетів у загальній стратегії ЄС.

Прапор ЄС. Ілюстративне фото

У Брюсселі чітко дали зрозуміти, що ініціатива щодо форматів військової підтримки має йти безпосередньо від Києва.

"Саме українська сторона самостійно формулює та визначає свої нагальні потреби безпосередньо на лінії фронту, — зауважила Аніта Гіппер. — Відповідно, Україна має повне право оперативно надсилати офіційні запити як на конкретні типи ракет-перехоплювачів, так і на будь-яке супутнє військово-технічне обладнання".

З цією метою керівництво дипломатичного корпусу Євросоюзу вже звернулося до тих урядів європейських країн, які володіють необхідними резервами, з вимогою невідкладно відкрити до них доступ для українських військових.

Паралельно з цим у Єврокомісії прозвітували про фінансовий та логістичний виміри оборонної допомоги. Протягом поточного року інституції ЄС уже акумулювали та спрямували на військові потреби України 8,5 мільярда євро, які були конвертовані у постачання сучасних бойових літаків, ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів.

Коментуючи темпи відвантаження озброєння, інший речник Єврокомісії Балаж Уйварі запевнив, що бюрократичних перепон у цьому процесі немає.

"Нам наразі невідомо про жодні системні чи технічні проблеми, які могли б штучно гальмувати чи блокувати постачання зброї, — підкреслив Балаж Уйварі. — Усі без винятку українські заявки, а також підписані оборонні контракти профільні європейські структури опрацьовують у максимально прискореному режимі".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, які рішення для захисту неба озвучив Володимир Зеленський.