Еврокомиссия: В Европе началась третья волна коронавируса

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Лиза Снисар
На территории Европы началась третья волна пандемии коронавируса, однако она развивается различными темпами в отдельных странах Европейского союза, поэтому в ЕС необходимо ускорить вакцинацию от Covid-19. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант во время брифинга 19 марта.
Коронавирус в Европе - фото из открытых источников
Напомним, что ранее японская компания Shimadzu, которая занимается разработкой измерительных инструментов и средств для проведения анализов, разработала комплект для мгновенного тестирования на Covid-19 . С помощью теста одновременно можно выявить наличие вируса, а также его мутацию. В компании сообщили, что новый комплект предназначен для ПЦР-тестирования, для которого используется слюна. Набор поможет не только определить положительную или отрицательную реакцию на вирус, но и выяснить, не мутировал обнаружен вирус.
Как ранее сообщали "Комментарии", Минздрав Украины призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса даже при наличии антител. В ведомстве пояснили, что не все антитела способны защитить организм от повторного заболевания. В ЦОС подчеркнули, что только антитела, которые вырабатываются после вакцинации, могут защитить от тяжелого течения Covid-19 и госпитализации. Как пояснили в ЦОС, антитела, которые формируются после выздоровления, отличаются от тех, к которым формируется иммунный ответ при вакцинации.
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