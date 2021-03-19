Еврокомиссия: В Европе началась третья волна коронавируса

На территории Европы началась третья волна пандемии коронавируса, однако она развивается различными темпами в отдельных странах Европейского союза, поэтому в ЕС необходимо ускорить вакцинацию от Covid-19. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант во время брифинга 19 марта.

"Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в разных странах ЕС. Мы входим в очень сложный период, в котором наша экономика будет серьезно нарушена этой ситуацией. Мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения", — заявила она.

Напомним, что ранее японская компания Shimadzu, которая занимается разработкой измерительных инструментов и средств для проведения анализов, разработала комплект для мгновенного тестирования на Covid-19 . С помощью теста одновременно можно выявить наличие вируса, а также его мутацию. В компании сообщили, что новый комплект предназначен для ПЦР-тестирования, для которого используется слюна. Набор поможет не только определить положительную или отрицательную реакцию на вирус, но и выяснить, не мутировал обнаружен вирус.

Как ранее сообщали "Комментарии", Минздрав Украины призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса даже при наличии антител. В ведомстве пояснили, что не все антитела способны защитить организм от повторного заболевания. В ЦОС подчеркнули, что только антитела, которые вырабатываются после вакцинации, могут защитить от тяжелого течения Covid-19 и госпитализации. Как пояснили в ЦОС, антитела, которые формируются после выздоровления, отличаются от тех, к которым формируется иммунный ответ при вакцинации.