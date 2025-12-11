Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что новая стратегия национальной безопасности администрации президента США Дональда Трампа свидетельствует о четком понимании Вашингтоном "цивилизационного упадка" Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

По словам Орбана, в документе отражена оценка процессов, о которых Будапешт говорит уже много лет.

"Америка имеет ясное понимание упадка Европы. Они видят упадок цивилизационных масштабов, с которым мы в Венгрии боремся уже пятнадцать лет. И наконец-то мы боремся с этим не в одиночку", — подчеркнул премьер-министр.

Виктор Орбан также заявил, что в Вашингтоне осознают необходимость восстановления стратегических отношений Европы с Россией. Венгерский лидер неоднократно выступал против жесткой санкционной политики ЕС в отношении Москвы и сохраняет тесные контакты с Кремлем даже после начала войны в Украине.

Опубликованная на прошлой неделе стратегия указывает, что США готовы пересмотреть подход к взаимодействию с европейскими партнерами. В документе говорится, что континент сталкивается с "цивилизационным стиранием" и должен изменить политический курс, чтобы сохранить устойчивость.

"Reuters" напоминает, что в прошлом месяце Вашингтон предоставил Будапешту годовое освобождение от американских санкций за использование российской нефти и газа. Это решение последовало после того, как Орбан добивался отсрочки ограничений во время визита в столицу США и встречи с Дональдом Трампом.

Читайте также на портале "Комментарии" - страны Европейского Союза планируют в ускоренном порядке принять решение о бессрочной заморозке российских активов на сумму 210 млрд евро. Как сообщает Financial Times, такая инициатива должна предотвратить возможное вето со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, регулярно блокирующего или затягивающего решение о поддержке Украины.



