Європі прийде кінець: Орбан розкрив приховані висновки нової стратегії США

Одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що нова стратегія національної безпеки адміністрації президента США Дональда Трампа свідчить про чітке розуміння Вашингтоном "цивілізаційного занепаду" Європи. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Reuters".

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

За словами Орбана, у документі відображено оцінку процесів, про які Будапешт говорить уже багато років.

"Америка має чітке розуміння занепаду Європи. Вони вбачають занепад цивілізаційних масштабів, з яким ми в Угорщині боремося вже п'ятнадцять років. І нарешті ми боремося з цим не поодинці", — наголосив прем'єр-міністр.

Віктор Орбан також заявив, що у Вашингтоні усвідомлює необхідність відновлення стратегічних відносин Європи з Росією. Угорський лідер неодноразово виступав проти жорсткої санкційної політики ЄС щодо Москви та зберігає тісні контакти з Кремлем навіть після початку війни в Україні.

Опублікована минулого тижня стратегія вказує на те, що США готові переглянути підхід до взаємодії з європейськими партнерами. У документі йдеться про те, що континент стикається з "цивілізаційним стиранням" і має змінити політичний курс, щоб зберегти стійкість.

Reuters нагадує, що минулого місяця Вашингтон надав Будапешту річне звільнення від американських санкцій за використання російської нафти і газу. Це рішення надійшло після того, як Орбан домагався відстрочки обмежень під час візиту до столиці США та зустрічі з Дональдом Трампом.

