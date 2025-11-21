Евросоюз продолжает торговлю с Россией, хотя официально пытается снизить экономическую зависимость от Москвы. С начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году страны ЕС закупили российские энергоресурсы и другие товары на сумму, превышающую предоставленную Украине помощь на 124 миллиарда евро.

Фото: из открытых источников

Об этом заявила министерша иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард во время заседания Совета ЕС, сообщает "Общественное". Она подчеркнула, что с 2022 года ЕС предоставил Украине финансовую поддержку в сумме 187 миллиардов евро. В то же время только на закупку российской нефти израсходовано 201 миллиард евро, а с учетом других товаров общая сумма импорта из России достигла 311 миллиардов евро. Разница между расходами ЕС на Россию и помощью Украины составляет 124 миллиарда, что Стенергард назвала "позором".

Министр отметила, что сейчас внимание ЕС сосредоточено на мирных переговорах между Украиной и Россией. Однако, по ее мнению, успешный результат не будет без усиления финансовой поддержки Киева и давления на Москву, ведь Россия пока не заинтересована в серьезном диалоге.

Глава МИД Швеции подчеркнула, что приоритеты ее страны остаются двумя: поддержка Украины и увеличение давления на Россию. Она подчеркнула, что именно эти шаги могут вынудить Москву сесть за стол переговоров. Кроме того, Стенергард предложила использовать замороженные российские активы в ЕС для усиления помощи Киеву, что могло бы существенно повысить эффективность финансовой поддержки и снизить экономическую зависимость от России.

Как уже писали "Комментарии", так называемый "секретный план" США по урегулированию войны, который в последние дни активно распространяют СМИ, на самом деле не новый и давно был известен участникам дипломатического процесса. Об этом в интервью Главреду заявил политический аналитик Александр Кочетков.