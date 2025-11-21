Європа цинічно зрадила Україну на користь Путіна: наведено шокуючі факти

Євросоюз продовжує торгівлю з Росією, хоча офіційно намагається зменшити економічну залежність від Москви. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році країни ЄС закупили російські енергоресурси та інші товари на суму, яка перевищує надану Україні допомогу на 124 мільярди євро.

Фото: з відкритих джерел

Про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард під час засідання Ради ЄС, повідомляє "Суспільне". Вона наголосила, що з 2022 року ЄС надав Україні фінансову підтримку на суму 187 мільярдів євро. У той же час лише на закупівлю російської нафти витрачено 201 мільярд євро, а з урахуванням інших товарів загальна сума імпорту з Росії досягла 311 мільярдів євро. Різниця між витратами ЄС на Росію та допомогою Україні становить 124 мільярди, що Стенергард назвала "ганьбою".

Міністерка зазначила, що нині увага ЄС зосереджена на мирних переговорах між Україною та Росією. Проте, на її думку, успішного результату не буде без посилення фінансової підтримки Києва та тиску на Москву, адже Росія поки що не зацікавлена у серйозному діалозі.

Глава МЗС Швеції підкреслила, що пріоритети її країни залишаються двома: підтримка України та збільшення тиску на Росію. Вона наголосила, що саме ці кроки можуть змусити Москву сісти за стіл переговорів. Окрім цього, Стенергард запропонувала використати заморожені російські активи в ЄС для посилення допомоги Києву, що могло б суттєво підвищити ефективність фінансової підтримки та зменшити економічну залежність від Росії.

