Европа долго думала, но все же приняла решение: какой продукции РФ и Беларуси больше не будет в ЕС

Как передает портал "Комментарии", Европейская комиссия приняла решение о введении таможенных тарифов на ряд сельскохозяйственных товаров и определенные виды азотных удобрений из России и Беларуси. Это предложение было инициировано Всеукраинской Аграрной Радой (ВАР) и вошло в Декларацию, подписанную парламентскими делегациями Украины, Литвы и Польши в Варшаве в июне 2024 года.

Европейский Союз. Фото из открытых источников

"Россия продолжает использовать продовольственную безопасность как политический инструмент и делает Евросоюз уязвимым к потенциальным принудительным действиям со стороны РФ. Когда ЕС в конце концов введет санкции для агросектора России в полной мере, начиная с продовольствия и удобрений и заканчивая полным запретом доступа российских аграриев к передовым технологиям и оборудованию, эта страна окажется на грани голода, а Украина будет иметь возможность усилить свои позиции на поле боя", — отметил председатель ВАР Андрей Дикун.

По его словам, поддержка предложения ВАР является первым важным шагом на пути к общей победе над врагом и сигнал к готовности ЕС противостоять любым вызовам чтобы ускорить мир. В ВАР уточняют, что решение Еврокомиссии должно быть согласовано Европейским парламентом и Советом ЕС, после чего весь аграрный импорт из России будет облагаться европейскими тарифами.

"Таким образом Евросоюз поддержит развитие внутреннего производства и отрасли удобрений в ЕС, которые пострадали во время энергетического кризиса. Это также позволит диверсифицировать поставки из третьих стран и поможет обеспечить стабильные поставки удобрений, гарантируя, что они останутся по доступной цене для фермеров ЕС", — говорится в сообщении ВАР.

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