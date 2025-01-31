Европа долго думала, но все же приняла решение: какой продукции РФ и Беларуси больше не будет в ЕС

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", Европейская комиссия приняла решение о введении таможенных тарифов на ряд сельскохозяйственных товаров и определенные виды азотных удобрений из России и Беларуси. Это предложение было инициировано Всеукраинской Аграрной Радой (ВАР) и вошло в Декларацию, подписанную парламентскими делегациями Украины, Литвы и Польши в Варшаве в июне 2024 года.
Европейский Союз. Фото из открытых источников
По его словам, поддержка предложения ВАР является первым важным шагом на пути к общей победе над врагом и сигнал к готовности ЕС противостоять любым вызовам чтобы ускорить мир. В ВАР уточняют, что решение Еврокомиссии должно быть согласовано Европейским парламентом и Советом ЕС, после чего весь аграрный импорт из России будет облагаться европейскими тарифами.
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