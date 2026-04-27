Европа готовит новый военный альянс: Украина может получить гарантии без НАТО
Европа готовит новый военный альянс: Украина может получить гарантии без НАТО

В Брюсселе предлагается радикальный шаг: объединить оборонные силы ЕС, Украины, Британии и Норвегии в единую систему

27 апреля 2026, 15:00
Кравцев Сергей

Европа ищет новую модель безопасности Украины на фоне затяжной войны и ограниченных перспектив быстрого вступления в НАТО. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс предложил создать Европейский оборонный союз, который объединит военные возможности стран ЕС, а также Украины, Великобритании и Норвегии.

По его словам, членство Украины в НАТО остается недостижимым, а интеграция в Европейский Союз – сложным и длительным процессом, который не обеспечивает быстрых решений в сфере обороны. Именно поэтому, отмечает он, требуется новый инструмент, способный оперативно усилить безопасность на континенте. 

Идея оборонного союза предполагает глубокую координацию ресурсов, технологий и военных возможностей. Такой формат позволил бы интегрировать украинскую армию в европейскую систему безопасности еще до формального членства в ЕС или НАТО. 

Кубилюс подчеркнул, что подобный союз может стать ключевой гарантией безопасности для Украины по завершении войны и основой для стабильного восстановления страны. В то же время, это открывает новые возможности для Европы — укрепить собственную обороноспособность и уменьшить зависимость от внешних партнеров. 

Отдельно еврокомиссар отметил важность параллельного движения: интеграции Украины в общий рынок ЕС и создание оборонного союза. Такой подход, по его словам, станет четким сигналом стратегического курса Европы по Украине и ее роли в новой архитектуре безопасности.

