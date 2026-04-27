Європа готує новий військовий альянс: Україна може отримати гарантії без НАТО

Європа шукає нову модель безпеки для України на тлі затяжної війни та обмежених перспектив швидкого вступу до НАТО. Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс запропонував створити Європейський оборонний союз, який об’єднає військові можливості країн ЄС, а також України, Великої Британії та Норвегії.

За його словами, членство України в НАТО наразі залишається недосяжним, а інтеграція до Європейського Союзу – складним і тривалим процесом, який не забезпечує швидких рішень у сфері оборони. Саме тому, наголошує він, потрібен новий інструмент, здатний оперативно посилити безпеку на континенті.

Ідея оборонного союзу передбачає глибоку координацію ресурсів, технологій і військових спроможностей. Такий формат дозволив би інтегрувати українську армію в європейську систему безпеки ще до формального членства в ЄС чи НАТО.

Кубілюс підкреслив, що подібний союз може стати ключовою гарантією безпеки для України після завершення війни та основою для стабільного відновлення країни. Водночас це відкриває нові можливості для Європи — зміцнити власну обороноздатність і зменшити залежність від зовнішніх партнерів.

Окремо єврокомісар наголосив на важливості паралельного руху: інтеграції України до спільного ринку ЄС і створення оборонного союзу. Такий підхід, за його словами, стане чітким сигналом стратегічного курсу Європи щодо України та її ролі у новій архітектурі безпеки.

