Европа готовит жесткий удар в спину украинцам: фон дер Ляен отметилась резким заявлением

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен инициировала пересмотр действующих правил временной защиты для граждан Украины в странах Евросоюза. Предложенные изменения могут предусматривать более жесткие условия приема отдельных категорий украинских беженцев, в частности, мужчин призывного возраста. Об этом сообщает Spiegel.

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Идея усиления миграционной политики в отношении украинцев обсуждается в ЕС уже не первую неделю. Ранее ряд государств, среди которых Германия, выступал за пересмотр подходов к въезду мужчин в возрасте, пригодном к военной службе. Теперь к дискуссии присоединилась и глава Еврокомиссии, поддерживающая коррекцию действующих правил.

В письме, адресованном лидерам стран ЕС накануне предстоящего саммита, фон дер Ляен очертила видение перемен. Речь идет о намерении сохранить механизм временной защиты для спасающихся от войны украинцев, однако в то же время пересмотреть его параметры. В частности, предлагается адаптировать систему так, чтобы она не создавала дополнительных рисков для обороноспособности Украины. Это может свидетельствовать о потенциальном ужесточении требований к мужчинам мобилизационного возраста, хотя конкретные детали пока не раскрываются.

Обсуждение этого вопроса активизировалось еще в начале июня на встрече министров внутренних дел стран ЕС. Тогда часть участников поддержала идею ограничения доступа к упрощенной защите для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, фактически предлагая исключить их из действующей директивы о массовом наплыве.

В настоящее время украинцы в ЕС находятся под защитой специального механизма, позволяющего избегать индивидуального рассмотрения заявлений. Его действие продлено до марта 2027 года, что обеспечивает миллионам людей легальный статус в странах Евросоюза.

Еврокомиссар по миграции Магнус Бруннер заявил, что вскоре представит новое предложение о дальнейшем продолжении этой директивы. В общей сложности механизмом временной защиты уже воспользовались более 4,3 миллиона граждан Украины.

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