Європа готує жорсткий удар у спину українцям: фон дер Ляєн відзначилася різкою заявою

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн ініціювала перегляд чинних правил тимчасового захисту для громадян України в країнах Євросоюзу. Запропоновані зміни можуть передбачати більш жорсткі умови прийому окремих категорій українських біженців, зокрема чоловіків призовного віку. Про це повідомляє Spiegel.

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Ідея посилення міграційної політики щодо українців обговорюється в ЄС вже не перший тиждень. Раніше низка держав, серед яких Німеччина, виступала за перегляд підходів до в’їзду чоловіків віком, придатним до військової служби. Тепер до дискусії долучилася й очільниця Єврокомісії, яка підтримує корекцію чинних правил.

У листі, адресованому лідерам країн ЄС напередодні майбутнього саміту, фон дер Ляєн окреслила бачення змін. Йдеться про намір зберегти механізм тимчасового захисту для українців, які рятуються від війни, однак водночас переглянути його параметри. Зокрема, пропонується адаптувати систему так, щоб вона не створювала додаткових ризиків для обороноздатності України. Це може свідчити про потенційне посилення вимог до чоловіків мобілізаційного віку, хоча конкретні деталі поки не розкриваються.

Обговорення цього питання активізувалося ще на початку червня під час зустрічі міністрів внутрішніх справ країн ЄС. Тоді частина учасників підтримала ідею обмеження доступу до спрощеного захисту для чоловіків віком приблизно від 23 до 60 років, фактично пропонуючи виключити їх із чинної директиви про масовий наплив.

Нині українці в ЄС перебувають під захистом спеціального механізму, який дозволяє уникати індивідуального розгляду заяв. Його дія продовжена до березня 2027 року, що забезпечує мільйонам людей легальний статус у країнах Євросоюзу.

Єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер заявив, що незабаром представить нову пропозицію щодо подальшого продовження цієї директиви. Загалом механізмом тимчасового захисту вже скористалися понад 4,3 мільйона громадян України.

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