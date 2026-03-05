logo

НОВОСТИ

Европа готовится к худшему: 10 стран разрабатывают общий план эвакуации на случай большой войны

«Готовиться к войне такого масштаба»: Радослав Сикорский объяснил необходимость создания эвакуационных коридоров в ЕС

5 марта 2026, 00:56
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Десять европейских государств официально приступили к подготовке к масштабным мерам по безопасности гражданского населения в случае возникновения большого вооруженного конфликта. Согласно официальному сообщению на сайте правительства Швеции, к этой инициативе присоединились Германия, Польша, страны Балтии и все государства Северной Европы.

Эвакуация. Фото из открытых источников

Ключевой целью сотрудничества является создание действенного механизма трансграничной эвакуации гражданского населения в случае военного конфликта. Участники проекта планируют подробно проработать логистику: от определения транспортных маршрутов и упрощения пограничного контроля до создания эвакуационных коридоров и пунктов регистрации людей. Особое внимание будет уделено защите уязвимых слоев населения.

Разрабатывая эти планы, европейские страны будут "брать за основу опыт Украины", который показал реальные вызовы во время массового перемещения миллионов людей под обстрелами.

Необходимость таких шагов подчеркнул глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он отметил, что современная ситуация требует отказа от иллюзий, ведь "Европа должна готовиться к войне такого масштаба, который пережили предыдущие поколения".

В настоящее время совместная рабочая группа координирует усилия, чтобы обеспечить беспрепятственное движение беженцев через сухопутные границы и наладить систему их приема в тыловых странах.

Теги:

