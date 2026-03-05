Європа готується до найгіршого: 10 країн розробляють спільний план евакуації на випадок великої війни

Десять європейських держав офіційно розпочали підготовку до масштабних заходів із безпеки цивільного населення у разі виникнення великого збройного конфлікту. Згідно з офіційним повідомленням на сайті уряду Швеції, до цієї ініціативи долучилися Німеччина, Польща, країни Балтії та всі держави Північної Європи.

Евакуація. Фото з відкритих джерел

Ключовою метою співпраці є створення дієвого механізму "транскордонної евакуації цивільного населення в разі військового конфлікту". Учасники проєкту планують детально опрацювати логістику: від визначення транспортних маршрутів та спрощення прикордонного контролю до створення евакуаційних коридорів і пунктів реєстрації людей. Особлива увага буде приділена захисту вразливих верств населення.

Розробляючи ці плани, європейські країни "братимуть за основу досвід України", який показав реальні виклики під час масового переміщення мільйонів людей під обстрілами.

Необхідність таких кроків підкреслив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський. Він зауважив, що сучасна ситуація вимагає відмови від ілюзій, адже "Європа повинна готуватися до війни такого масштабу, який пережили попередні покоління".

Наразі спільна робоча група координує зусилля, щоб забезпечити безперешкодний рух біженців через сухопутні кордони та налагодити систему їхнього прийому в тилових країнах.

