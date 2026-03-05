logo_ukra

Європа готується до найгіршого: 10 країн розробляють спільний план евакуації на випадок великої війни
Європа готується до найгіршого: 10 країн розробляють спільний план евакуації на випадок великої війни

«Готуватися до війни такого масштабу»: Радослав Сікорський пояснив необхідність створення евакуаційних коридорів у ЄС

5 березня 2026, 00:56
Десять європейських держав офіційно розпочали підготовку до масштабних заходів із безпеки цивільного населення у разі виникнення великого збройного конфлікту. Згідно з офіційним повідомленням на сайті уряду Швеції, до цієї ініціативи долучилися Німеччина, Польща, країни Балтії та всі держави Північної Європи.

Європа готується до найгіршого: 10 країн розробляють спільний план евакуації на випадок великої війни

Евакуація. Фото з відкритих джерел

Ключовою метою співпраці є створення дієвого механізму "транскордонної евакуації цивільного населення в разі військового конфлікту". Учасники проєкту планують детально опрацювати логістику: від визначення транспортних маршрутів та спрощення прикордонного контролю до створення евакуаційних коридорів і пунктів реєстрації людей. Особлива увага буде приділена захисту вразливих верств населення.

Розробляючи ці плани, європейські країни "братимуть за основу досвід України", який показав реальні виклики під час масового переміщення мільйонів людей під обстрілами.

Необхідність таких кроків підкреслив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський. Він зауважив, що сучасна ситуація вимагає відмови від ілюзій, адже "Європа повинна готуватися до війни такого масштабу, який пережили попередні покоління".

Наразі спільна робоча група координує зусилля, щоб забезпечити безперешкодний рух біженців через сухопутні кордони та налагодити систему їхнього прийому в тилових країнах.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що питання повернення чоловіків мобілізаційного віку давно обговорюють топпосадовці України. В мережі інтернет з'являється інформація, що нібито уряди європейських країн готують рішення щодо повернення українців додому.

Черговою маніпулятивною інформацією виявилася нібито заява президента України Володимира Зеленського, що підтримав примусове повернення чоловіків з-за кордону.



