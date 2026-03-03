logo

Европа готовится возобновить закупки газа у Путина: на Западе поразили причину
Европа готовится возобновить закупки газа у Путина: на Западе поразили причину

На этой неделе стоимость газа в Европе подскочила на 75%, установив многолетние рекорды

3 марта 2026, 14:55
Клименко Елена

Последние военные действия в регионе Персидского залива оказывают значительное влияние на энергетическую стабильность Европы и подталкивают к пересмотру планов по отказу от российского газа. Нападения США и Израиля на объекты в Иране, а также контрудары Тегерана создали существенные перебои в поставках энергоресурсов.

Европа готовится возобновить закупки газа у Путина: на Западе поразили причину

По данным Reuters, на этой неделе цены на европейский газ выросли почти на 75%, достигнув многолетних максимумов. Повышение стоимости связано с остановкой экспорта газа из стран Персидского залива. В частности, Катар, являющийся одним из ведущих поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), 2 марта временно прекратил производство, что дополнительно напрягло рынок.

"ЕС четко заявил о желании отказаться от российских энергоносителей, но последние три-четыре дня показали сложность ситуации. Я убежден, что дискуссии по запрету импорта российского газа возобновятся", — отметил энергетики Норвегии Терье Осланд на конференции в Осло.

Напомним, что в прошлом месяце страны ЕС окончательно приняли запрет на импорт газа из России, который должен получить полный эффект до конца 2027 года. Норвегия, крупнейший производитель газа на континенте, покрывает около 30% спроса Европы и поставляет около 20% нефти.

В то же время Иран угрожает блокировкой Ормузского пролива, являющегося ключевым маршрутом для танкеров из Катара, обеспечивающего примерно пятую часть мировых поставок СПГ. Высокопоставленный чиновник Корпуса стражей исламской революции заявил, что любое судно, которое будет пытаться пройти через пролив, будет обстреляно. Такая эскалация напрямую угрожает стабильности энергетических рынков и может заставить ЕС пересмотреть стратегии энергетической независимости.

Портал "Комментарии" уже писал , что кремлевский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Основной темой общения стали события на Ближнем Востоке, однако лидеры также затронули войну в Украине. После переговоров Кремль обнародовал комментарии Путина, в которых он выразил одобрение позиции Орбана.



