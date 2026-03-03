Європа готується відновити закупівлі газу у Путіна: на Заході вразили причиною

Останні військові дії в регіоні Перської затоки значно впливають на енергетичну стабільність Європи та підштовхують до перегляду планів щодо відмови від російського газу. Напади США та Ізраїлю на об’єкти в Ірані, а також контрудари Тегерана створили суттєві перебої у постачанні енергоресурсів.

Фото: з відкритих джерел

За даними Reuters, цього тижня ціни на європейський газ зросли майже на 75%, досягнувши багаторічних максимумів. Підвищення вартості пов’язане із зупинкою експорту газу з країн Перської затоки. Зокрема, Катар, який є одним із провідних постачальників скрапленого природного газу (СПГ), 2 березня тимчасово припинив виробництво, що додатково напружило ринок.

"ЄС чітко заявив про бажання відмовитися від російських енергоносіїв, але останні три-чотири дні показали складність ситуації. Я переконаний, що дискусії щодо заборони імпорту російського газу поновляться", — зазначив енергетики Норвегії Тер’є Осланд на конференції в Осло.

Нагадаємо, що минулого місяця країни ЄС остаточно ухвалили заборону на імпорт газу з Росії, яка має набути повного ефекту до кінця 2027 року. Норвегія, найбільший виробник газу на континенті, наразі покриває близько 30% попиту Європи та постачає близько 20% нафти.

Водночас Іран погрожує блокуванням Ормузької протоки, що є ключовим маршрутом для танкерів із Катару, який забезпечує приблизно п’яту частину світових постачань СПГ. Високопоставлений чиновник Корпусу вартових ісламської революції заявив, що будь-яке судно, яке намагатиметься пройти через протоку, буде обстріляне. Така ескалація безпосередньо загрожує стабільності енергетичних ринків та може змусити ЄС переглянути стратегії енергетичної незалежності.

