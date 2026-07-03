Европа готовится жестко наказать Зеленского за напряженные отношения с Польшей

Вопрос украинско-польских исторических споров может стать предметом обсуждения в Европейском парламенте на пленарной сессии в Страсбурге. Депутаты будут рассматривать резолюцию по евроинтеграции Украины, однако в документ уже представлен ряд поправок, касающихся исторической памяти и последних решений украинской власти.

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Как сообщает Телеграф, одну из ключевых поправок подготовили представители крупнейшей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП). Ее авторами стали немецкий евродепутат Михаэль Галлер и польский политик Анджей Галицкий. В документе предлагается выразить обеспокоенность решением президента Украины Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ имя героев УПА.

Авторы поправки считают, что этот шаг может усложнить украинско-польский диалог, поставить под угрозу предыдущие усилия по историческому примирению и негативно отразиться на добрососедских отношениях между государствами.

Подобную позицию частично разделяют и отдельные представители фракции Прогрессивного альянса социалистов и демократов (S&D). По словам нидерландского евродепутата Тейса Ройтена, переименование бригады стало несвоевременным решением, отвлекающим внимание от главных вызовов. В то же время он отметил необходимость продолжать работу над взаимным примирением, уважением и диалогом между Украиной и Польшей.

Еще более жесткие предложения внесла группа Европейских консерваторов и реформистов (ECR). Она предлагает увязать дальнейший переговорный процесс по вступлению Украины в ЕС с вопросами исторической памяти, а также инициировать отдельные прения относительно Волынской трагедии.

По информации издания, самые большие шансы на поддержку имеет именно поправка Европейской народной партии. Если его одобрят, документ может изменить свой акцент: кроме поддержки европейской интеграции Украины, в нем появятся положения, связанные с историческим диалогом между Киевом и Варшавой. В то же время, в проекте резолюции сохраняется главный принцип — Европейский Союз и в дальнейшем рассматривает вступление Украины как стратегический приоритет, а процесс переговоров должен базироваться на выполнении необходимых критериев.

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