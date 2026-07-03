Європа готується жорстко покарати Зеленського за напружені відносини з Польщею

Питання українсько-польських історичних суперечок може стати предметом обговорення у Європейському парламенті під час пленарної сесії в Страсбурзі. Депутати розглядатимуть резолюцію щодо євроінтеграції України, однак до документа вже подано низку поправок, які стосуються історичної пам'яті та останніх рішень української влади.

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Як повідомляє "Телеграф", одну з ключових поправок підготували представники найбільшої фракції Європарламенту — Європейської народної партії (ЄНП). Її авторами стали німецький євродепутат Міхаель Галер та польський політик Анджей Галіцький. У документі пропонується висловити занепокоєння через рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів ЗСУ ім'я героїв УПА.

Автори поправки вважають, що цей крок може ускладнити українсько-польський діалог, поставити під загрозу попередні зусилля з історичного примирення та негативно вплинути на добросусідські відносини між державами.

Подібну позицію частково поділяють і окремі представники фракції Прогресивного альянсу соціалістів і демократів (S&D). За словами нідерландського євродепутата Тейса Ройтена, перейменування бригади стало невчасним рішенням, яке відволікає увагу від головних викликів. Водночас він наголосив на необхідності продовжувати роботу над взаємним примиренням, повагою та діалогом між Україною й Польщею.

Ще жорсткіші пропозиції внесла група Європейських консерваторів і реформістів (ECR). Вона пропонує пов'язати подальший переговорний процес щодо вступу України до ЄС із питаннями історичної пам'яті, а також ініціювати окремі дебати щодо Волинської трагедії.

За інформацією видання, найбільші шанси на підтримку має саме поправка від Європейської народної партії. Якщо її схвалять, документ може змінити свій акцент: окрім підтримки європейської інтеграції України, у ньому з'являться положення, пов'язані з історичним діалогом між Києвом і Варшавою. Водночас у проєкті резолюції зберігається головний принцип — Європейський Союз і надалі розглядає вступ України як стратегічний пріоритет, а процес переговорів має базуватися на виконанні необхідних критеріїв.

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