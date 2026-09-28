Европа ищет ответ на «гибридную войну» Кремля: каких изменений требует в ЕС

Европейские страны обсуждают создание нового механизма реагирования на российские гибридные атаки, не достигающие уровня вооруженного нападения. Речь идет о кибероперациях, диверсиях, поджогах и других действиях, которые, по оценкам европейских правительств, связаны с Москвой.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Как пишет Financial Times, в Европе все чаще звучит мнение, что нынешних инструментов недостаточно для сдерживания подобных действий. В то же время, государства ЕС пока не имеют единой позиции относительно того, каким именно должен быть новый механизм.

Еврокомиссия предложила создать так называемый протокол экстренной безопасности. Его могли бы использовать в случаях, когда страна сталкивается с масштабными гибридными атаками, чтобы координировать совместную реакцию.

Комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что гибридным угрозам должна соответствовать скоординированная гибридная оборона. По его словам, Европа должна заранее определить инструменты, которые готова применять в ответ.

По замыслу новый формат будет частично напоминать механизм консультаций по статье 4 НАТО. Она предусматривает консультации союзников, если одна из стран считает, что ее безопасность находится под угрозой. За всю историю Североатлантического союза статью применяли девять раз.

В то же время в Европе опасаются, что новый протокол может создать параллельный механизм принятия решений и усложнить взаимодействие с НАТО. Один из дипломатов, которого цитирует FT, поставил под вопрос эффективность дополнительных консультаций без конкретных инструментов реагирования.

Среди инцидентов, связывающих европейские страны с Россией, называют кибератаки, попытку атаки дронами на аэропорт Лейпциг/Галле, диверсии на железной дороге в Польше и поджоги.

Кубилюс подчеркнул: Москва должна понимать, что на подобные действия может быть ответ. Ранее Европа, в частности, усиливала военное патрулирование из-за угроз подводной инфраструктуры и после инцидента с дроном в Польше.

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