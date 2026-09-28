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Європа шукає відповідь на «гібридну війну» Кремля: яких змін вимагають у ЄС

28 вересня 2026, 12:12
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Кравцев Сергей

Європейські країни обговорюють створення нового механізму реагування на російські гібридні атаки, які не досягають рівня збройного нападу. Йдеться про кібероперації, диверсії, підпали та інші дії, які, за оцінками європейських урядів, пов’язані з Москвою.

Європа шукає відповідь на «гібридну війну» Кремля: яких змін вимагають у ЄС

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Як пише Financial Times, у Європі дедалі частіше звучить думка, що нинішніх інструментів недостатньо для стримування таких дій. Водночас держави ЄС поки не мають єдиної позиції щодо того, яким саме має бути новий механізм.

Єврокомісія запропонувала створити так званий Протокол екстреної безпеки. Його могли б застосовувати у випадках, коли країна стикається з масштабними гібридними атаками, щоб координувати спільну реакцію.

Комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що гібридним загрозам має відповідати скоординована гібридна оборона. За його словами, Європа повинна заздалегідь визначити інструменти, які готова застосовувати у відповідь.

За задумом, новий формат частково нагадуватиме механізм консультацій за статтею 4 НАТО. Вона передбачає консультації союзників, якщо одна з країн вважає, що її безпека перебуває під загрозою. За всю історію Альянсу статтю застосовували дев’ять разів.

Водночас у Європі побоюються, що новий протокол може створити паралельний механізм ухвалення рішень і ускладнити взаємодію з НАТО. Один із дипломатів, якого цитує FT, поставив під сумнів ефективність додаткових консультацій без конкретних інструментів реагування.

Серед інцидентів, які європейські країни пов’язують із Росією, називають кібератаки, спробу атаки дронами на аеропорт Лейпциг/Галле, диверсії на залізниці в Польщі та підпали.

Кубілюс наголосив: Москва має розуміти, що на подібні дії може бути відповідь. Раніше Європа, зокрема, посилювала військове патрулювання через загрози підводній інфраструктурі та після інциденту з дроном у Польщі.

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Джерело: https://www.ft.com/content/5513b441-a575-4c73-8532-cb09216c4406?syn-25a6b1a6=1
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