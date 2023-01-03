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Европа критикует украинские санкции против России

Украина против того, чтобы европейские фармкомпании осуществляли свою деятельность в России. Но ЕС призывает, что это нужные шаги против создания возможного гуманитарного кризиса в РФ.

сегодня, 14:15
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Автор:

Slava Kot

С начала полномасштабного вторжения Европейский Союз ввел против России сотни санкций: от немецких автомобилей до французских брендов одежды, но против ограничений на лекарства. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Европа критикует украинские санкции против России

Европа критикует Украину из-за санкций в отношении фармкомпаний. Фото из открытых источников

Украинские власти дали четкий месседж, если компании ведут свой бизнес в России, тогда они не смогут продавать товары в Украине. Politico отмечает, что ЕС озабочен действиями Украины.

"Союзник и будущий член использует крайне необходимое лекарство как оружие, и этим повредит интересам европейского бизнеса", — пишет издание.

В мае удачная дополнила закон Украины "О лекарственных средствах", и таким образом сможет изымать любое лекарство, производимое компаниями связанными с РФ. На критику со стороны ЕС отреагировал премьер-министром Украины

"Мы разрешаем всем европейским компаниям продавать в Украине все лекарства, производимые во всех европейских странах, во всем мире, только не в России", — сказал Денис Шмигаль.

Несмотря на это, ЕС отмечает, что изъятие из санкций медицинских препаратов – это обычная практика во избежание гуманитарного кризиса. Politico приводит пример Ирана, который, несмотря на санкции с 90-лет, до сих пор получает лекарства, ведь они не попадают в санкционные списки.

Закон применили только для одной компании из Венгрии – Gedeon Richter. По отчетам венгерская компания заработала в России 232 млн. евро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что у Путина осталось три варианта ведения войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который рассказал о главном нарративе российской политики в отношении Украины.  



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Источник: https://www.politico.eu/article/bitter-pills-europe-and-ukraine-russia-war-divided-over-pharma-sanctions/
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