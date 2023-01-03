Европа критикует украинские санкции против России

С начала полномасштабного вторжения Европейский Союз ввел против России сотни санкций: от немецких автомобилей до французских брендов одежды, но против ограничений на лекарства. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Европа критикует Украину из-за санкций в отношении фармкомпаний. Фото из открытых источников

Украинские власти дали четкий месседж, если компании ведут свой бизнес в России, тогда они не смогут продавать товары в Украине. Politico отмечает, что ЕС озабочен действиями Украины.

"Союзник и будущий член использует крайне необходимое лекарство как оружие, и этим повредит интересам европейского бизнеса", — пишет издание.

В мае удачная дополнила закон Украины "О лекарственных средствах", и таким образом сможет изымать любое лекарство, производимое компаниями связанными с РФ. На критику со стороны ЕС отреагировал премьер-министром Украины

"Мы разрешаем всем европейским компаниям продавать в Украине все лекарства, производимые во всех европейских странах, во всем мире, только не в России", — сказал Денис Шмигаль.

Несмотря на это, ЕС отмечает, что изъятие из санкций медицинских препаратов – это обычная практика во избежание гуманитарного кризиса. Politico приводит пример Ирана, который, несмотря на санкции с 90-лет, до сих пор получает лекарства, ведь они не попадают в санкционные списки.

Закон применили только для одной компании из Венгрии – Gedeon Richter. По отчетам венгерская компания заработала в России 232 млн. евро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что у Путина осталось три варианта ведения войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который рассказал о главном нарративе российской политики в отношении Украины.

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