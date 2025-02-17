Европа может все поломать: у Орбана сделали заявление о миротворчестве Трампа

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто набросился с критикой на европейских лидеров, которые, по его мнению, мешают президенту США Дональду Трампу заключить соглашение о мире в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом Сийярто заявил во время визита в Казахстан, пишет "Telex".

Петер Сийярто. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Венгрии отметил, "антитрамповские и провоенные" европейские лидеры встретятся в понедельник в Париже, чтобы попытаться заблокировать мирное соглашение Трампа.

Сийярто добавил, что возвращение Трампа на пост президента создало совершенно новую мировую политическую реальность, которая благоприятна как для Венгрии, так и для Казахстана.

"Мы говорим о двух странах, которые всегда занимали миротворческую позицию, всегда придерживались патриотической, суверенной политической стратегии, всегда стояли на почве нормальности и всегда ставили национальные интересы на первое место", – сказал он.

Сийярто говорит, что в общих интересах как можно скорее положить конец войне в Украине, поскольку и Венгрия, и Казахстан понесли серьезные убытки в результате войны в Украине, и лучшие шансы на это сейчас имеет Трамп и его миротворческая политика.

"Поэтому мы приветствуем возобновление российско-американского диалога на высшем уровне. Нас радует и успокаивает тот факт, что Дональд Трамп и Владимир Путин провели обстоятельную беседу", – добавил он.

Сийярто также рассказал, что в Венгрии "с радостью и удовольствием узнали, что в продолжение этих переговоров министры иностранных дел двух стран, Марко Рубио и Сергей Лавров, уже обсудили будущие возможности российско-американского сотрудничества и урегулирования в Украине".

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