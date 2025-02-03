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Кравцев Сергей
Венгрия хотела бы сохранить хорошие отношения с Россией. Однако Брюссель мешает планам Будапешта в этом вопросе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Neue Zürcher Zeitung сделал премьер-министр Виктор Венгрии Орбан.
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
Премьер Венгрии заявил, что фактически вынужден называть Россию агрессором только из-за позиции Брюсселя.
Отвечая на вопрос, считает ли он иначе, Орбан заколебался, уточнив, что он предпочел бы оставить право дать оценку историкам, а не политикам. Он же, как политик, якобы зависит от решения ЕС и именно это обязывает его говорить о "российской агрессии".
При этом Виктор Орбан вновь заявил, что Украина никогда не сможет победить в войне с Россией.
По его словам, поэтому сейчас нужен президент США Дональд Трамп, который может сесть за стол переговоров с Россией и Украиной и сказать им: "Ребята, давайте заключим перемирие. Это единственный путь".
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