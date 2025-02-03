Орбан признался, кто не дает его стране дружить с Россией

Венгрия хотела бы сохранить хорошие отношения с Россией. Однако Брюссель мешает планам Будапешта в этом вопросе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Neue Zürcher Zeitung сделал премьер-министр Виктор Венгрии Орбан.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Премьер Венгрии заявил, что фактически вынужден называть Россию агрессором только из-за позиции Брюсселя.

"Это официальная позиция Европейского Союза. Я веду себя там лояльно", — сказал он.

Отвечая на вопрос, считает ли он иначе, Орбан заколебался, уточнив, что он предпочел бы оставить право дать оценку историкам, а не политикам. Он же, как политик, якобы зависит от решения ЕС и именно это обязывает его говорить о "российской агрессии".

При этом Виктор Орбан вновь заявил, что Украина никогда не сможет победить в войне с Россией.

"В феврале 2022 года мы совершили большую ошибку. Нам следовало немедленно изолировать конфликт, добиться прекращения огня и начать переговоры. С самого начала было ясно, что победа Украины невозможна, если мы не начнем тотальную войну. Это был не вариант. Сегодня мы можем помочь Украине только прекращением огня и миром. Орбан считает, что никакого количества оружия не хватило бы. "Запад может выиграть эту войну только в том случае, если отправит на Украину своих солдат. И мы это исключили. У украинцев просто не хватает солдат", — добавил он.

По его словам, поэтому сейчас нужен президент США Дональд Трамп, который может сесть за стол переговоров с Россией и Украиной и сказать им: "Ребята, давайте заключим перемирие. Это единственный путь".

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