Европа может взять COVID-19 под контроль – ВОЗ

По оценкам ВОЗ, благодаря совпадению трех важных факторов, Европа имеет все шансы взять под контроль распространение коронавируса в регионе. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ганс Клюге. Как отметил специалист, сейчас уровень заболеваемости хоть и высок, однако постепенно начинает стабилизироваться. Этому способствует совпадение трех факторов: сезонная пауза, высокий уровень вакцинации и меньшая степень тяжести варианта Omicron.

Коронавирус (фото из открытых источников)

"Этот контекст, которого мы до сих пор не имели во время этой пандемии, позволяет нам на длительный период покоя и значительно более высокий уровень защиты населения от любого повторного всплеска передачи, даже с более вирулентным вариантом. Этот период высшей защиты следует рассматривать как "перемирие", которое может принести нам крепкий мир при ряде условий", — отметил председатель Европейского бюро ВОЗ.



Это означает, что в настоящее время страны Европы должны продолжать вакцинацию и ревакцинацию, фокусируясь на уязвимых группах населения. В первую очередь, это касается стран с низким уровнем вакцинации, ведь там растет количество госпиталей. Также большую роль играет отслеживание появления новых штаммов болезни и пропаганда важности ношения масок и социальной дистанции.

Напомним, в настоящее время на стационарное лечение госпитализируют пациентов с COVID-19 средней тяжести и тяжелых больных. В то же время, решение о госпитализации принимает именно врач, основываясь на проведенном обследовании и симптомокомплексе конкретного больного. Об этом сообщается на официальном сайте МОЗ Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!