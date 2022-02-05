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Европа может взять COVID-19 под контроль – ВОЗ

Как отметил специалист, сейчас уровень заболеваемости хоть и высок, однако постепенно начинает стабилизироваться

сегодня, 04:05
Автор:

Ольга Чародий
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По оценкам ВОЗ, благодаря совпадению трех важных факторов, Европа имеет все шансы взять под контроль распространение коронавируса в регионе. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ганс Клюге. Как отметил специалист, сейчас уровень заболеваемости хоть и высок, однако постепенно начинает стабилизироваться. Этому способствует совпадение трех факторов: сезонная пауза, высокий уровень вакцинации и меньшая степень тяжести варианта Omicron.

Европа может взять COVID-19 под контроль – ВОЗ

Коронавирус (фото из открытых источников)

"Этот контекст, которого мы до сих пор не имели во время этой пандемии, позволяет нам на длительный период покоя и значительно более высокий уровень защиты населения от любого повторного всплеска передачи, даже с более вирулентным вариантом. Этот период высшей защиты следует рассматривать как "перемирие", которое может принести нам крепкий мир при ряде условий", — отметил председатель Европейского бюро ВОЗ.

Это означает, что в настоящее время страны Европы должны продолжать вакцинацию и ревакцинацию, фокусируясь на уязвимых группах населения. В первую очередь, это касается стран с низким уровнем вакцинации, ведь там растет количество госпиталей. Также большую роль играет отслеживание появления новых штаммов болезни и пропаганда важности ношения масок и социальной дистанции.

Напомним, в настоящее время на стационарное лечение госпитализируют пациентов с COVID-19 средней тяжести и тяжелых больных. В то же время, решение о госпитализации принимает именно врач, основываясь на проведенном обследовании и симптомокомплексе конкретного больного. Об этом сообщается на официальном сайте МОЗ Украины. 



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Источник: https://twitter.com/WHO_Europe/status/1489176219396550657
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