Европа официально продолжила персональные антироссийские санкции

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Антон Рудак
Совет Евросоюза официально утвердил продление персональных антироссийских санкций, об этом сообщают в пресс-службе Совета ЕС.
Совет ЕС, фото "Укринформ"
Санкции ввели против граждан Российской Федерации, из них 177 физических лиц и 48 юридических лиц.
Санкции ограничивают поездки, замораживают финансовые активы и запрещают предоставлять экономические ресурсы или любые средства запрещенным лицам и организациям. В сообщении отмечается, что решение о продлении ограничений приняли по письменной процедуре. Оно вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.
Также на официальном сайте Совета ЕС сообщается, что такие мероприятия проводятся в ответ на кризис в Украине, который вызвала российская агрессия. Антироссийские санкции также включают экономические ограничения, касающиеся отдельных отраслей российской экономики. Они действуют до 31 января 2022 года. Ограничительные меры против России в ответ на незаконную аннексию Крыма действуют до 23 июня 2022 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский ввел санкции против российского интернет-магазина одежды, техники и товаров для дома под названием Wildberries. В отношении руководителей Wildberries также введены санкции. В их число входят: генеральный директор Татьяна Бакальчук, совладелец Владислав Бакальчук, директор по IT Андрей Ревяшко, а также Алексей Кузьменко.
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