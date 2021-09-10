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Европа официально продолжила персональные антироссийские санкции

Санкции касаются 177 физических лиц

сегодня, 16:35
Автор:

Антон Рудак

Совет Евросоюза официально утвердил продление персональных антироссийских санкций, об этом сообщают в пресс-службе Совета ЕС.

Европа официально продолжила персональные антироссийские санкции

Совет ЕС, фото "Укринформ"

Санкции ввели против граждан Российской Федерации, из них 177 физических лиц и 48 юридических лиц.

"Сегодня Совет ЕС решил продлить санкции, направленные против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев до 15 марта 2022", — говорится в сообщении.

Санкции ограничивают поездки, замораживают финансовые активы и запрещают предоставлять экономические ресурсы или любые средства запрещенным лицам и организациям. В сообщении отмечается, что решение о продлении ограничений приняли по письменной процедуре. Оно вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

Также на официальном сайте Совета ЕС сообщается, что такие мероприятия проводятся в ответ на кризис в Украине, который вызвала российская агрессия. Антироссийские санкции также включают экономические ограничения, касающиеся отдельных отраслей российской экономики. Они действуют до 31 января 2022 года. Ограничительные меры против России в ответ на незаконную аннексию Крыма действуют до 23 июня 2022 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский ввел санкции против российского интернет-магазина одежды, техники и товаров для дома под названием Wildberries. В отношении руководителей Wildberries также введены санкции. В их число входят: генеральный директор Татьяна Бакальчук, совладелец Владислав Бакальчук, директор по IT Андрей Ревяшко, а также Алексей Кузьменко.


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Источник: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/09/10/ukraine-eu-sanctions-over-territorial-integrity-prolonged-for-a-further-six-months/
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