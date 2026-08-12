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Европа погрязла в очередях: настоящая причина, почему аэропорта ЕС охватил хаос

В разгар туристического сезона пассажирам приходится ждать пограничного контроля до двух часов - причиной стали новые биометрические процедуры EES.

12 августа 2026, 09:05
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Кравцев Сергей

Новая система въезда и выезда Евросоюза EES столкнулась с серьезным испытанием в самый разгар летнего туристического сезона. Как пишет Financial Times, в ряде крупнейших европейских аэропортов время ожидания на пограничном контроле резко увеличилось, а пассажиры вынуждены проводить в очередях значительно больше времени, чем годом ранее.

Европа погрязла в очередях: настоящая причина, почему аэропорта ЕС охватил хаос

Аэропорт. Фото: из открытых источников

Особенно заметная ситуация сложилась во Франкфурте и Амстердаме. В июле максимальное время ожидания в обоих аэропортах достигало 120 минут. При этом во Франкфурте показатель за год вырос вдвое – с 60 до 120 минут. В Мюнхене максимальная очередь увеличилась с 31 до 60 минут, а в Амстердаме – с 80 до 120 минут.

EES предназначена для регистрации граждан стран, не входящих в ЕС, при пересечении внешних границ Евросоюза. При первом прохождении контроля путешественнику необходимо предоставить персональные данные, сделать фотографию и сдать отпечатки пальцев. В дальнейшем система должна автоматически фиксировать въезды и выезды.

Именно дополнительные биометрические процедуры стали одной из причин замедления пограничного контроля. В Европейской комиссии утверждают, что стандартная регистрация занимает в среднем около 70 секунд и для большинства путешественников не должна создавать серьезных неудобств.

Однако реальная ситуация в отдельных аэропортах оказалась сложнее. Представители туристического бизнеса еще до запуска EES предупреждали, что новые правила могут привести к массовым задержкам, особенно в периоды пиковых нагрузок.

Авиакомпании также начали бить тревогу. British Airways и easyJet призвали аэропорты улучшить организацию процесса и увеличить эффективность пограничного контроля, чтобы пассажиры не простаивали в многочасовых очередях.

Таким образом, первая большая проверка EES совпала с летним сезоном отпусков. Если аэропорты не смогут ускорить обработку пассажиров, подобные очереди могут стать новой реальностью для путешественников из стран за пределами ЕС.

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Источник: https://www.ft.com/content/42137dd8-8fdc-4d66-b193-ca52d51bd929?syn-25a6b1a6=1
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