Європа загрузла в чергах: справжня причина, чому аеропорт ЄС охопив хаос

Нова система в'їзду та виїзду Євросоюзу EES зіткнулася з серйозним випробуванням у розпал літнього туристичного сезону. Як пише Financial Times, у низці найбільших європейських аеропортів час очікування на прикордонному контролі різко збільшився, а пасажири змушені проводити у чергах значно більше часу, ніж роком раніше.

Аеропорт. Фото: із відкритих джерел

Особливо помітна ситуація склалася у Франкфурті та Амстердамі. У липні максимальний час очікування в обох аеропортах сягав 120 хвилин. При цьому у Франкфурті показник за рік зріс удвічі – з 60 до 120 хвилин. У Мюнхені максимальна черга збільшилася з 31 до 60 хвилин, а Амстердамі – з 80 до 120 хвилин.

EES призначена для реєстрації громадян країн, які не входять до ЄС, при перетині зовнішніх кордонів Євросоюзу. При першому проходженні контролю мандрівнику необхідно надати персональні дані, зробити фотографію та здати відбитки пальців. Надалі система має автоматично фіксувати в'їзди та виїзди.

Саме додаткові біометричні процедури стали однією із причин уповільнення прикордонного контролю. У Європейській комісії стверджують, що стандартна реєстрація займає в середньому близько 70 секунд і для більшості мандрівників не має серйозних незручностей.

Однак реальна ситуація в окремих аеропортах виявилася складнішою. Представники туристичного бізнесу ще до запуску EES попереджали, що нові правила можуть призвести до масових затримок, особливо під час пікових навантажень.

Авіакомпанії також почали бити на сполох. British Airways та easyJet закликали аеропорти покращити організацію процесу та збільшити ефективність прикордонного контролю, щоб пасажири не простоювали у багатогодинних чергах.

Таким чином, перша перевірка EES збіглася з літнім сезоном відпусток. Якщо аеропорти не зможуть прискорити обробку пасажирів, такі черги можуть стати новою реальністю для мандрівників із країн за межами ЄС.

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