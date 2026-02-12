Европа поразила кардинальным шагом в пользу ближайшего союзника РФ: принято шокирующее решение

Китай впервые за последние четыре года перенаправляет партию сжиженного природного газа (LNG) на европейский рынок. Причиной этого стало снижение внутреннего спроса в КНР, а также рост потребностей Европейского Союза в энергоресурсах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные мониторинга перевозок.

Согласно информации о движении судов, газовоз Seapeak Glasgow в конце января совершил загрузку на терминале Чжэцзян-Нинбо. Сначала танкер взял курс в направлении Сингапура, однако конечным пунктом назначения указан один из европейских портов. Аналитическая компания Kpler также подтвердила, что судно следует в Европу.

На фоне сокращения трубопроводных поставок из России, продолжающегося после начала полномасштабной войны в 2022 году, страны ЕС активнее закупают сжиженный газ морем. В 2026 году объемы импорта LNG достигли сезонного пика. Таким образом, регион пытается стабилизировать энергетический баланс и обеспечить достаточный уровень запасов в подземных хранилищах.

В то же время в Китае наблюдается более слабый спрос на сжиженный газ. Часть конечных потребителей переориентировалась на более дешевые источники энергии, что привело к накоплению значительных резервов. За зиму китайские компании поддерживали высокий уровень запасов, а теперь начали реализовывать избыточные объемы на внешних рынках. Ранее такие партии перепродавали преимущественно странам Азии, однако в настоящее время география сбыта расширяется и на Европу.

Впрочем, эксперты отмечают, что маршрут Seapeak Glasgow может измениться: в сфере торговли LNG распространенной практикой является корректировка направления или перепродажа груза уже при транспортировке в зависимости от ценовой конъюнктуры.

