Європа вразила кардинальним кроком на користь найближчого союзника РФ: прийнято шокуюче рішення

Китай уперше за останні чотири роки перенаправляє партію зрідженого природного газу (LNG) на європейський ринок. Причиною такого кроку стало зниження внутрішнього попиту в КНР, а також зростання потреб Європейського Союзу в енергоресурсах. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані моніторингу перевезень.

Фото: з відкритих джерел

Згідно з інформацією щодо руху суден, газовоз Seapeak Glasgow наприкінці січня здійснив завантаження на терміналі Чжецзян-Нінбо. Спершу танкер узяв курс у напрямку Сінгапуру, однак кінцевим пунктом призначення вказано один із європейських портів. Аналітична компанія Kpler також підтвердила, що судно прямує до Європи.

На тлі скорочення трубопровідних постачаннь із Росії, яке триває після початку повномасштабної війни у 2022 році, країни ЄС активніше закуповують скраплений газ морем. У 2026 році обсяги імпорту LNG досягли сезонного піку. Таким чином регіон намагається стабілізувати енергетичний баланс і забезпечити достатній рівень запасів у підземних сховищах.

Водночас у самому Китаї спостерігається слабший попит на зріджений газ. Частина кінцевих споживачів переорієнтувалася на дешевші джерела енергії, що призвело до накопичення значних резервів. Упродовж зими китайські компанії підтримували високий рівень запасів, а тепер почали реалізовувати надлишкові обсяги на зовнішніх ринках. Раніше такі партії перепродавали переважно країнам Азії, однак нині географія збуту розширюється і на Європу.

Втім, експерти зауважують, що маршрут Seapeak Glasgow може змінитися: у сфері торгівлі LNG поширеною практикою є коригування напрямку або перепродаж вантажу вже під час транспортування залежно від цінової кон’юнктури.

Раніше також стало відомо, що Європейський Союз розглядає можливість запропонувати США стратегічну співпрацю у сфері критично важливих мінералів. Мета — зменшити залежність від Китаю та зміцнити стійкість глобальних ланцюгів постачання.

