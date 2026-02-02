Европа поразила страшную уступку Путину: стало известно об измене Украины

В январе 2026 года российская компания "Газпром" увеличила поставки природного газа в страны Европейского Союза, сообщает Reuters со ссылкой на данные сети операторов газотранспортных систем ЕС (Entsog).

Фото: из открытых источников

По расчетам издания, среднесуточные поставки газа через подводный газопровод "Турецкий поток" выросли на 10,3% по сравнению с январем 2025 года — с 50,6 млн кубометров в сутки до 55,8 млн кубометров. Общий объем поставок за первый месяц года достиг 1,73 млрд. кубометров, что на 160 млн. кубометров больше, чем в январе прошлого года.

"Турецкий поток" остался единственным маршрутом экспорта российского газа в ЕС после того, как Украина прекратила пятилетнее транзитное соглашение с Москвой, которое закончилось в январе 2025 года. Следовательно, объем поставок через украинскую территорию больше не осуществляется.

В то же время Европейский Совет принял решение о постепенном отказе от импорта российского газа. Запрет на импорт сжиженного газа должен вступить в силу с начала 2027 года, а трубопроводного — осенью того же года. Напомним, что по итогам 2025 года экспорт российского газа в ЕС упал до самого низкого уровня за последние полвека.

Однако не все страны блока готовы отказаться от "голубого топлива" из России. Так, премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о намерении оспорить решение ЕС по прекращению закупок российского газа. Подобный шаг планирует осуществить и Венгрия, что свидетельствует о разных подходах государств-членов к энергетической политике Евросоюза.

Как уже писали "Комментарии", высокая представительница Европейского Союза Кая Каллас во время конференции по безопасности в Осло заявила, что Украина готова идти на серьезные уступки, чтобы остановить продолжающуюся войну на ее территории. По ее словам, украинская сторона демонстрирует готовность к компромиссам, однако, главным вызовом остается позиция России.