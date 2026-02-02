Європа вразила страшною поступкою Путіну: стало відомо про зраду України

У січні 2026 року російська компанія "Газпром" збільшила постачання природного газу до країн Європейського Союзу, повідомляє Reuters із посиланням на дані мережі операторів газотранспортних систем ЄС (Entsog).

Фото: з відкритих джерел

За розрахунками видання, середньодобові поставки газу через підводний газопровід "Турецький потік" зросли на 10,3% порівняно з січнем 2025 року — з 50,6 млн кубометрів на добу до 55,8 млн кубометрів. Загальний обсяг постачання за перший місяць року досяг 1,73 млрд кубометрів, що на 160 млн кубометрів більше, ніж у січні минулого року.

"Турецький потік" залишився єдиним маршрутом експорту російського газу до ЄС після того, як Україна припинила п’ятирічну транзитну угоду з Москвою, яка закінчилася в січні 2025 року. Відтак, обсяг постачання через українську територію більше не здійснюється.

Водночас Європейська Рада ухвалила рішення про поступову відмову від імпорту російського газу. Заборона на імпорт скрапленого газу має набути чинності з початку 2027 року, а трубопровідного — восени того ж року. Нагадаємо, що за підсумками 2025 року експорт російського газу до ЄС впав до найнижчого рівня за останні півстоліття.

Однак не всі країни блоку готові відмовитися від "блакитного палива" з Росії. Так, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив про намір оскаржити рішення ЄС щодо припинення закупівель російського газу. Подібний крок планує здійснити і Угорщина, що свідчить про різні підходи держав-членів до енергетичної політики Євросоюзу.

