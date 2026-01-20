Европа после Америки: фон дер Ляен сделала жесткое заявление о политике Трампа

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен призвала Европейский Союз к "постоянной" стратегической независимости от Соединенных Штатов, заявив, что враждебная риторика президента США Дональда Трампа в отношении союзников стала разрывом, соразмерным "шоку Никсона" 1971 года. Об этом сообщает Axios.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

По ее словам, ЕС готов жестко реагировать на любые угрозы Вашингтона, в частности в контексте Гренландии. Фон дер Ляен подчеркнула, что ответ Евросоюза будет "непреклонным, единым и пропорциональным".

Глава Еврокомиссии предупредила, что под угрозой может оказаться и торговое соглашение между США и ЕС, заключенное прошлым летом и названо самим Трампом "самой большой в истории".

"В политике, как и в бизнесе, сделка есть соглашение. Когда друзья пожимают друг другу руки, это должно что-то означать", — подчеркнула она.

Фон дер Ляен также отвергла идею быстрого возвращения трансатлантических отношений к предыдущему положению, предупредив, что "игра на время" лишь усугубляет уязвимость Европы. По ее словам, еще год назад призывы к европейской независимости воспринимались скептически, однако сейчас вокруг этой идеи сформировался реальный консенсус.

"Ностальгия не вернет старый порядок", — отметила политик, добавив, что угрозы Трампа по отношению к Гренландии запускают "нисходящую спираль", выгодную России и Китаю.

В ответ ЕС готовит масштабный инвестиционный пакет для поддержки экономики и инфраструктуры Гренландии, а также планирует усилить партнерство по безопасности с Великобританией, Канадой, Норвегией и Исландией.

Фон дер Ляен подытожила, что нынешний кризис заставляет ЕС пересмотреть свою стратегию безопасности, основанную на принципе суверенного права народов самим определять свое будущее.

