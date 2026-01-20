Європа після Америки: фон дер Ляєн зробила жорстку заяву про політику Трампа

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала Європейський Союз до "постійної" стратегічної незалежності від Сполучених Штатів, заявивши, що ворожа риторика президента США Дональда Трампа щодо союзників стала розривом, співмірним зі "шоком Ніксона" 1971 року. Про це повідомляє Axios.

Урсула фон дер Ляєн. Фото: із відкритих джерел

За її словами, ЄС готовий жорстко реагувати на будь-які загрози з боку Вашингтона, зокрема у контексті Гренландії. Фон дер Ляєн підкреслила, що відповідь Євросоюзу буде "непохитною, єдиною та пропорційною".

Очільниця Єврокомісії попередила, що під загрозою може опинитися і торговельна угода між США та ЄС, укладена минулого літа та названа самим Трампом "найбільшою в історії".

"У політиці, як і в бізнесі, угода є угодою. Коли друзі тиснуть один одному руки, це має щось означати", — наголосила вона.

Фон дер Ляєн також відкинула ідею швидкого повернення трансатлантичних відносин до попереднього стану, застерігши, що "гра на час" лише поглиблює вразливість Європи. За її словами, ще рік тому заклики до європейської незалежності сприймалися скептично, однак нині навколо цієї ідеї сформувався реальний консенсус.

"Ностальгія не поверне старий порядок", — зазначила політик, додавши, що загрози Трампа щодо Гренландії запускають "низхідну спіраль", вигідну Росії та Китаю.

У відповідь ЄС готує масштабний інвестиційний пакет для підтримки економіки та інфраструктури Гренландії, а також планує посилити безпекове партнерство з Великою Британією, Канадою, Норвегією та Ісландією.

Фон дер Ляєн підсумувала, що нинішня криза змушує ЄС переглянути свою стратегію безпеки, засновану на принципі суверенного права народів самим визначати своє майбутнє.

