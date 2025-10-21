logo

commentss НОВОСТИ Все новости

Европа проснулась: как спешат европейцы помочь Украине в преддверии встречи Трампа и Путина

Politico пишет о том, что европейцы опасаются непредвиденных результатов будапештского саммита

21 октября 2025, 08:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейские партнеры Украины пытаются не упустить время и укрепить позицию Киева в преддверии переговоров президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, европейские лидеры опасаются, что Трамп и Путин могут заключить неудачное соглашение о прекращении огня, которое ослабит всю Европу.

Европейские лидеры стремятся согласовать трехсторонний пакет поддержки Украины для обеспечения максимально сильных позиций в переговорах о возможном перемирии. Этот пакет включает в себя увеличение финансирования и наращивание поставок оружия Украине, а также введение новых антироссийских санкций.

Издание подчеркнуло, что кроме поставок оружия Украине, Евросоюз близок к соглашению по двум другим важнейшим пунктам своей поддержки: 19-му пакету санкций, которые ударят по "военному бюджету" Путина, и изъятию замороженных финансовых активов РФ, чтобы разблокировать около 140 млрд евро для Украины.

"Союзники Киева вновь осознали свою актуальность после того, как Трамп в очередной раз изменил свою позицию, заявив, что готов заморозить конфликт на нынешних линиях фронта — менее чем через месяц после того, как он заявил, что Украина может вернуть себе все свои территории", — акцентировало издание.

Изменение позиции Трампом возродили опасения, что он может заставить президента Украины Владимира Зеленского отдать РФ земли, которые она хочет. По словам европейских чиновников, такой исход станет катастрофой не только для Украины, но и для них.

Дипломаты ожидают, что Зеленский лично или по видеосвязи обратится к лидерам Евросоюза на саммите в четверг, чтобы заручиться их поддержкой.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Верховной Раде назвали истинную причину, почему Путин запаниковал и согласился на Будапешт.




Источник: https://www.politico.eu/article/ukraine-russia-war-donald-trump-deal-economy-sanctions/
