Європа прокинулася: як європейці поспішають допомогти Україні напередодні зустрічі Трампа та Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Європа прокинулася: як європейці поспішають допомогти Україні напередодні зустрічі Трампа та Путіна

Politico пише про те, що європейці побоюються непередбачених результатів будапештського саміту

21 жовтня 2025, 08:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Європейські партнери України намагаються не прогаяти час і зміцнити позицію Києва напередодні переговорів президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання "Politico".

Європа прокинулася: як європейці поспішають допомогти Україні напередодні зустрічі Трампа та Путіна

Україна-ЄС. Фото: з відкритих джерел

Автори матеріалу зазначають, що європейські лідери побоюються, що Трамп і Путін можуть укласти невдалу угоду про припинення вогню, яка послабить усю Європу.

Європейські лідери прагнуть узгодити тристоронній пакет підтримки України для забезпечення максимально сильних позицій у переговорах щодо можливого перемир'я. Цей пакет включає збільшення фінансування та нарощування поставок зброї Україні, а також запровадження нових антиросійських санкцій.

Видання наголосило, що окрім поставок зброї Україні, Євросоюз близький до угоди щодо двох інших найважливіших пунктів своєї підтримки: 19-го пакету санкцій, які вдарять по "військовому бюджету" Путіна, та вилучення заморожених фінансових активів РФ, щоб розблокувати близько 140 млрд євро для України.

"Союзники Києва знову усвідомили свою актуальність після того, як Трамп вкотре змінив свою позицію, заявивши, що готовий заморозити конфлікт на нинішніх лініях фронту — менш як через місяць після того, як він заявив, що Україна може повернути собі всі свої території", — наголосило видання.

Зміна позиції Трампом відродила побоювання, що він може змусити президента України Володимира Зеленського віддати РФ землі, які вона хоче. За словами європейських чиновників, такий результат стане катастрофою не лише для України, а й для них.

Дипломати очікують, що Зеленський особисто або з відеозв'язку звернеться до лідерів Євросоюзу на саміті в четвер, щоб заручитися їхньою підтримкою.

Читайте також на порталі "Коментарі" – у Верховній Раді назвали справжню причину, чому Путін запанікував та погодився на Будапешт.




Джерело: https://www.politico.eu/article/ukraine-russia-war-donald-trump-deal-economy-sanctions/
