Европа снова удивляет: сколько СПГ купили в России перед прекращением импорта

Несмотря на курс Евросоюза на отказ от российских энергоносителей, в первой половине 2026 года европейские страны закупили рекордные объемы сжиженного природного газа с российского проекта "Ямал СПГ". Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

СПГ. Фото: из открытых источников

За первые шесть месяцев текущего года государства ЕС импортировали 9,89 млн тонн российского СПГ – это на 18% больше, чем за аналогичный период 2025 года и является самым высоким показателем за всю историю поставок проекта.

По оценкам экологической организации Urgewald, стоимость приобретенного газа могла достичь 6 млрд евро. Крупнейшими покупателями стали Франция, импортировавшая 3,6 млн тонн, Бельгия – 2,9 млн тонн и Испания – 2,7 млн тонн.

Эксперты отмечают, что европейские терминалы продолжают играть ключевую роль в работе арктического проекта "Ямал СПГ". Завод зависит от специализированных танкеров ледового класса Arc7, которым необходима быстрая разгрузка в европейских портах. Альтернативная доставка в Азию по Северному морскому пути занимает значительно больше времени и сопряжена с дополнительными рисками.

На этом фоне экспорт российского СПГ в азиатские страны резко сократился. По данным Kpler, поставки в этом направлении упали сразу на 74% и составили чуть более 510 тыс. тонн. Одной из причин называют осторожность международных перевозчиков, страховщиков и финансовых компаний, опасающихся усиления европейских санкций.

При этом уже действующие правила ЕС разрешают импорт российского СПГ только по долгосрочным контрактам. А с 1 января 2027 года вступит в силу полный запрет на такие поставки, после чего Москве придется искать новые рынки сбыта. Позже аналогичный запрет распространится и на трубопроводный газ.

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